Nemulțumirile unui ploieștean care nu poate schimba furnizorul de cablu. Cât de complicat este să iei legătura cu operatorii

Cum (NU) poți schimba furnizorul de cablu și internet și cât este de complicat să îți răspundă cineva la telefon atunci când contactezi operatorii, a experimentat pe pielea lui un ploieștean chiriaș în ultimele patru luni de zile.

Roboții înlocuiesc din ce în ce mai mult operatorii telefonici atunci când vine vorba de departamentele de „Relații Clienți”. A ajuns aproape imposibil să mai reușești să vorbești cu cineva la telefon, ci dai mereu de un robot care te bagă dintr-un meniu în altul până îți pierzi răbdarea. Probabil ăsta este și scopul…

„Sunt chiriaș în Ploiești de 4 luni, locuiesc pe str. Ion Maiorescu, Ploiești.

Mă confront cu următoarea problemă. Nu sunt mulțumit de canalele TV difuzate de furnizorul Vodafone.

Ca orice cetățean normal, am dorit rezilierea Contractului și m-am îndreptat spre alt furnizor, DIGI România.

Am sunat și la Vodfaone Relatii Clienti *222, însă nu mai poți să vorbețti cu cineva (cu un operator), ești „mutat” de la un robot la altul și în final pe wats-up, unde îți răspunde tot un robot, care nu înțelege nimic din ceea ce scrii și care îți cere de 15 ori codul de client, ca în final să nu rezolve NIMIC, după ce îți pierzi 15 minute la fiecare apel!!! Dar au înființat *555, apel TAXABIL cu 1,29 euro!!! (de când se plătește în euro în România????).

Telefonic, online dar și la sediul DIGI bd. Republicii, am aflat cu stupoare că nu mă pot conecta la serviciile lor, deoarece scara mea de bloc nu este „cablată”. Am făcut o solicitare către Tehnic DIGI și am așteptat 3 luni. Răspunsul din IAN 2023 a fost tot negativ. Și vorbim de bloc ultra-central Ploiești, nu de o casă la 5 km pe un deal izolat!!!

Blocul meu este „exclusivitate” Vodafone, am constatat. Cum este posibil așa-ceva? Există o „înțelegere” și o „împărțeală” ilegală între furnizorii de TV-NET Vodafone și DIGI se pare.

Ai „dreptul” să renunți la unii, dar la alți furnizori nu ai cum să te conectezi.

Este ilegal și nu este normal așa-ceva.

Într-o economie de piață normală era normal să existe 4-5 furnizori, să ai libertatea să alegi care este cel mai bun.

Am încercat sa fac o Sesizare online la Protecția Consumatorilor. Nici acest lucru NU este posibil.

După ce îți cere o grămadă de date personale, îți pierzi 15 minute să scrii, îți cere CUI și adresa firmei (de unde să le știi??), îți mai cere (cireașa de pe tort, la FINAL) BON fiscal sau orice dovadă cum că ai cumpărat ceva neconform!!! Deci ai scris de pomană toate datele de până aici. Eu nu am cumpărat nimic, dar am vrut să sesizez ilegalitatea cu care mă confrunt, și NU se poate, Sesizarea nu se trimite online!!! (iar altă dată când am trimis Reclamație, mi-a venit răspunsul: RESPINS pentru lipsă de dovezi).

Rog să mă sprijiniți cu un demers jurnalistic, prin publicarea celor relatate și, eventual, să sesizați Dvs pe cei implicați: Digi România, Vodafone România și ANPC (aceștia să modifice Siteul, să fie posibile orice fel de Reclamații/Sesizări).

Pe Site ANPC îți trebuie 5 facultăți să completezi Mega-Formularul și să deții scanner, telefon smart, imprimantă, etc, ca să poți trimite o Reclamație. Cum ar proceda o bătrânică simplă de la țară, care nu are decât un telefon Nokia 1100??”

Ceea ce răzbate din scrisoarea cititorului este frustrarea faptului că nu poate face nimic, a faptului că nu are posibilitatea să aleagă. Dar nu este nimic ilegal aici. Dar, nu este o situație plăcută, dar nu este ilegală…

Operatorii de cablu și internet sunt firme private care au dreptul să-și aleagă ce zone/blocuri cablează în funcție de ce profit pot scoate. Nu poți să obligi un furnizor de cablu să cableze o zonă pentru ca tu să beneficiezi de serviciile lui. Este ca și cum ai face reclamație că nu ai magazin Carrefour la parterul blocului pentru că ție nu-ți convine oferta de la Mega…

Nu este însă mai puțin adevărat faptul că ar trebui ca fiecare consumator să poată să facă sesizările la operatori sau chiar la ANPC mult mai simplu, fără să fie nevoit să treacă prin atâtea etape procedurale.

Într-un final, problema cu care se confruntă cititorul nostru, este una întâmpinată de mulți alți ploieșteni, și nu numai. Însă, până când operatorii nu vor decide să „cableze” anumite zone/blocuri, nimeni nu îi poate obliga. Și nu este nimic ilegal aici, ci doar supărător…