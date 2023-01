Aproape orb, unui ploieștean de 79 de ani i-a fost respins dosarul de încadrare în grad de handicap. Care este motivul

Operat de glaucom la ambii ochi, cu o acuitate vizuală de doar 30%, un ploieștean în vârstă de 79 de ani, Petre Ion, s-a trezit că îi este respins dosarul pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap. Potrivit legislației actuale, dizabilitatea bărbatului nu respectă criteriile necesare pentru ca acesta să primească pensie de handicap.

Petre Ion intenționează să conteste în instanță decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, din cadrul DGASPC Prahova.

„De 14 ani nu văd deloc cu ochiul stâng, iar cu dreptul văd doar în procent de 30%. Sunt operat de glaucom. Am depus dosarul la comisia pentru nevăzători în octombrie 2022. Am depus toate actele necesare. Internări, operații, plus referate de la trei medici diferiți, unul dintre ei profesor doctor la un spital din capitală.

Pe 6 ianuarie 2023 am primit răspuns că deficiența mea de vedere nu e considerată handicap, ca atare mi-a fost respins dosarul. Cum este posibil ca în România de astăzi, o persoană care vede doar în procent de 30% și doar cu un singur ochi, să nu primească certificat de încadrare în grad de handicap?! Sunt unii care au primit gradul I, cu însoțitor și sunt perfect sănătoși! Eu, pentru că nu am relații, nu am nici dreptul de a-mi fi recunoscut handicapul și de a primi ajutorul care mi se cuvine”, a mărturisit ploieșteanul.

DGASPC Prahova, instituția în subordinea căreia se află Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, ne-a transmis că, potrivit „prevederilor legale menționate, evaluarea se efectuează pe baza parametrilor funcționali — acuitate vizuală, câmp vizual cu corecție optimă la ochiul cel mai bun. Cea mai bună acuitate vizuală care se poate încadra în grad de handicap este este 0.12. Acuitatea vizuală și câmpul vizual sunt singurele criterii de încadrare în grad de handicap din punct de vedere oftalmologic. Din analiza documentelor depuse la dosar de către solicitant a rezultat că acuitatea vizuală a acestuia nu întrunește criteriile pentru încadrarea în grad de handicap, prevăzute de legislația in vigoare”, au precizat cei de al Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.