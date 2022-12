Care sunt problemele navetiștilor de pe ruta Ploiești – București odată cu schimbarea mersului trenurilor și introducerea noilor „Intercity”

Schimbarea Mersului Trenurilor și introducerea noilor trenuri Intercity sunt probleme reale cu care se confruntă navetiștii pe ruta Ploiești – București. Începând cu data de 11 decembrie 2022 mersul trenurilor a fost schimbat. În plus, de anul acesta au fost reintroduse trenurile Intercity (IC), anunțate cu mândrie de Ministerul Transporturilor și CFR.

Departe de a fi pe placul călătorilor, aceste trenuri par să încurce destul de mult situația, iar călătorii, și mai ales navetiștii, se declară complet nemulțumiți.

Trenurile Intercity nu au fost adăugate suplimentar celor existente, ci au fost introduse prin schimbarea regimului. Astfel, unele Interregio (IR) s-au transformat în IC, regim care nu prevede decât bilete individuale, nu și abonamente. În plus, cei care au abonamente IR nu pot folosi trenurile IC (de aici și majoritatea nemulțumirilor).

Pentru cei care fac naveta acest lucru este o problemă deoarece orele la care acestea circulă sunt cele pe care le foloseau în timpul navetei, iar acum nu le mai pot folosi pe bază de abonament. Așa este și cazul cititorului care ne-a scris la redacție pentru a ne expune situația de fapt, o situație deloc ușoară pentru cei care lucrează în București, și nu numai pentru ei. Redăm mesajul integral.

„Vă supun atenției următoarea situație legată de schimbarea noul mers al trenurilor. Odată introduse trenurile IC, nouă, cei cu abonamente de IR, ni s-a tăiat accesul la trenul IC. Spun acest lucru deoarece eu fac naveta de la Ploiești la București iar seara, la întoarcere, nu mai pot lua trenul de 17.23 deoarece acum este făcut IC- intercity și nu avem voie să ne urcăm în el, deși merge cu aceeași viteză și ajunge la aceeași oră la Ploiesti Sud ca și până acum. Și mai mult de atât, nu putem nici măcar să plătim diferența sau să ne luăm abonament întrucât nu există.

Dacă nu prind trenul de 17.23, singura alternativă este să aștept până la 17.55 când este următorul tren spre Ploiești operat de CFR, întrucât între ele mai este doar trenul particular ce poate fi accesat, dar nu am de gând să plătesc și abonament la CFR și bilet la particular.

În situația mea sunt zeci de călători. Vă rog să publicați un articol legat de această situație, poate vor schimba ceva și ne vor lăsa să mergem pe ruta București Nord – Ploiești Sud cu abonamentele de IR, care nu sunt ieftine deloc – 376 de lei. Mi se pare lipsă de respect față de noi călătorii că suntem obligați să așteptăm în gări, pt că cineva s-a gândit să introducă un tren IC, dar la care avem acces doar dacă vom achiziționa bilet.

Nu muncesc 8 ore pe zi, pierd alte 4 ore cu naveta, să plătesc bilete peste bilete la CFR pt că ai lor conducători nu știu să pună interesele călătorilor mai presus de orice. Fac naveta de 8 ani cu trenul pe aceeași rută și mi se pare lipsă de respect și cea mai proasta decizie luată vreodată de CFR cu schimbarea mersului trenurilor făcută anul acesta.”, ne-a scris cititorul.

Plângerile multor navetiști se reflectă în mesajul de mai sus. Având în vedere că trenurie IC nu au niciun avantaj față de IR, ar trebui găsită o soluție de compromis pentru navetiști, astfel încât, ori să poată circula pe IC cu abonamentele IR, ori să fie mutate orele acestor IC care, evident, nu au succesul pe care îl anticipau oficialitățile atunci când le-au reintrodus.