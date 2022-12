A început reabilitarea Vilei Șipot de la Peleș. A fost casa arhitecților care au construit Domeniul Regal din Sinaia

Asociația pentru Patrimoniul Regal Peles a demarat lucrările de consolidare a imobilului – monument istoric Vila Șipot, parte a Domeniului Regal Peleș și locul unde a luat naștere proiectul uneia dintre clădirile-simbol ale României: Castelul Peleș. FOTO la finalul textului.

Potrivit unui comunicat al Asociației, este cel mai important demers de conservare, restaurare si dezvoltare a patrimoniului istoric, arhitectural si natural al Domeniului Regal Sinaia din ultimii 60 de ani. Dupa incheierea lucrarilor, cladirea – monument va fi readusa in circuitul cultural si turistic al Romaniei.

Procesul de restaurare a fost demarat la jumatatea anului 2022, iar initiatorii proiectului sunt increzatori ca vor reusi finalizarea acestuia pana la sfarsitul anului 2023.

Vila Sipot, cunoscuta si drept „Casa Arhitectilor”, a fost atelierul de lucru si locuinta arhitectului ceh al Casei Regale, Karel Liman, pe perioada activitatilor de proiectare a extinderilor si amenajarii Castelului Peles, pe care l-a adus, la inceputul secolului, la forma pe care o cunoastem astazi. Conform documentelor istorice, insusi Regele Carol I facea vizite dese la biroul de arhitectura pentru a supraveghea proiectarea si punerea in opera a cerintelor sale. Cladirea este amplasata pe valea paraului Peles si constituie, impreuna cu calea de acces catre Castelul Pelisor, latura de vest a domeniului de la Sinaia, langa Economat.

Citește și Val de frig la Ploiești. Minima coboară la -6 grade

Vila Sipot – Casa Arhitectilor a revenit in posesia Regelui Mihai in anul 2011, dupa o lunga perioada de exploatare de catre RA APPS, care o utilizase in regim de vila turistica, fara a face insa investitii majore in restaurarea si intretinerea acesteia.

In perioada instrainarii Vilei din patrimoniul regal, mobilierul original a fost inlocuit cu unul specific anilor 70-80, in contradictie cu identitatea arhitecturala a imobilului, iar interioarele s-au degradat in urma renovarilor neprofesioniste, a lipsei sistemelor de incalzire, a izolatiilor deficitare si a infiltratiilor severe din acoperis. In timp, vila a ajuns intr-o situatie de pre-colaps si nu a mai putut fi deschisa publicului.

Din luna noiembrie, insa, gratie sustinatorilor APRP, am reusit sa demaram procesul de renastere al acestei spendide constructii.

Cu autorizarea Ministerului Culturii, lucrarile demarate in acest an vizeaza inlocuirea instalatiilor sanitare termice si electrice, refacerea terasei care acopera spatiul ce va fi destinat Galeriei Arhitectilor Pelesului, precum si lucrarile de consolidare recent incepute.

Pentru anul 2023 sunt prevazute lucrari de restaurare a fatadelor exterioare ale Vilei Sipot, precum si restaurarea vitraliilor originale (care reprezinta un element de o valoare arhitecturala aparte, asociat direct identitatii regalitatii romane).

Dupa modelul marilor monumente istorice ale lumii, Vila Sipot va putea fi valorificata ulterior prin deschiderea sa ca obiectiv turistic, spatiu multifunctional pentru evenimente, spatiu inspirational de lucru pentru tineri arhitecti sau cu alte profesii creative s.a.

Citește și Nemulțumirea unei ploieștence: „Am primit voucherul rabla electrocasnice. Stau și mă uit la el. E inactiv”

„Inca din anul 2019 am lansat un amplu program de revigorare a Domeniului Regal Peles, cuprinzand edificii simbolice, patrimoniul natural dar si comunitatea din Sinaia, program care are, deja, reverberatii la nivel national. Acest vast program de restaurare a monumentelor regalitatii ne ofera sansa ca, impreuna parteneri inspirati de aceleasi valori si de pasiunea pentru arhitectura, cultura si istorie, sa scriem urmatorul capitol al dezvoltarii Romaniei,” declara Ion Tuca, Director Executiv al Asociatiei pentru Patrimoniul Regal Peles.

Toate lucrarile sunt executate de specialisti autorizati de Ministerul Culturii pentru monumente istorice. Din echipa de specialisti coordonatori ai proiectui fac parte Ing. Mihai Biris – proiectant Rezistenta, Arh. Smaranda Baciu – Proiectant General, Arh. Matei Badea – Proiectant, Ing. Marilena Malai – Diriginte santier, ing. constructor Catalin Bianga, dar si specialisti din cadrul UAU „Ion Mincu”, USAMV Bucuresti si UTCB.

Restaurarea Vilei Sipot se realizeaza exclusiv prin finantari obtinute in urma unei campanii nationale de fundraising, derulata de Asociatia pentru Patrimoniul Regal Peles. Numeroase companii dar si donatori individuali s-au alaturat deja demersurilor de restaurare a Vilei Sipot, sponsorul principal fiind CEC Bank.

Valoarea totala a investitiilor necesare pentru readucerea monumentului la starea de stralucire initiala, asa cum a fost proiectat de arhitectii vremii, se ridica la peste o jumatate de million de euro, iar termenul de finalizare este prevazut pentru finalul anului 2023.

Citește și Șofer căutat de Poliție în Ploiești. A lovit o fetiță de 11 ani pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul faptei

Asociatia pentru Patrimoniul Regal Peles este singura entitate non-guvernamentala si non-profit creata cu misiunea de a salva si valorifica potentialul domeniului Peles, ca element – cheie al culturii, turismului si identitatii Romaniei in lume. Revalorizand acest patrimoniu, APRP promoveaza, pe plan intern si international, cultura si valorile istorice ale Romaniei.

Pentru fotografii suplimentare si oportunitati foto – video la Vila Sipot Sinaia, va rugam sa ne adresati solicitarea dvs ca raspuns la acest e-mail. Pentru o buna organizare si coordonare, vom raspunde tuturor solicitarilor in timp util, in ordinea inregistrarii acestora.

Galerie FOTO