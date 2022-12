Stau uneori și mă întreb dacă este în regulă felul în care eu mă poziționez față de tot ceea ce a fost cândva. De rădăcini. Mă gândesc la asta și datorită faptului că în aproape toate articolele mele, cel puțin cele pe care îmi permit să le împărtășesc cu dumneavoastră aici, discuția începe de undeva din trecut.

De la mama, de la tata, de la copilărie, de la bunica, de la AMINTIRI! Oare ce ar spune psihologii despre asta, mă gândeam tot recent. Că trăiesc în trecut? Că mă agăț prea mult de „atunci” fără să-mi asum „acum-ul”?

Nu aș ști unde este adevărul. Nu aș ști să vă spun dacă e bine ori rău. Sunt departe de a-mi trăi viața politically corect. Am încercat însă toată viață să mă duc într-o direcție care să-mi aducă mie fericire fără a mă alinia neapărat societății, cu o singură regulă nescrisă însă.

Aceea de a nu-mi uita rădăcinile și direcția morală trasată în casa de pe Plopilor 10. Cartea mea, „Vitejie pe tocuri” este cumva o radiografia a copilului trecut printr-o copilărie grea, dar care a reținut din ea, doar BINELE!

Am purtat la braț tot timpul niște valori pe care mi-am dorit să le pot urma. Poate că uneori am deraiat precum un vehicul care alunecă pe un carosabil umed, însă șoferul deschide larg ochii și redresează vehicolul.

Cred că perfecțiunea nu există. Cred însă că fiecare om ar trebui să-și asume legătura cu rădăcinile sale, căci de aici pornește totul.

Eu… eu sunt fata Doinei! Doina a fost mama mea și fix ca paradoxul creației lirice numit doină, deși extrem de frumoasă, cu ten de porțelan și ochi de peruzea, mereu atât de tristă. Mereu cu privirea tristă care îi urla toate dorurile, iubirea față de ceea ce a pierdut cândva, și chiar jalea.

Am crescut de pe la 12 ani cu un om care era într-o permanentă suferință și totuși am luat din acea perioadă ceea ce am simțit că mă definește și mă poate ghida. Valorile mamei. Educația și poate, din păcate ori din fericire, un spirit de sacrificiu imens, de care nu neg, încerc să mă mai dezic.

Și totuși, în orice moment al vieții mele încerc să mă împac cu ideea că orice aș face și oriunde m-ar purta viața, eu sunt fata Doinei și asta e o responsabilitate.

Vă aștept mâine, de la ora 17.30, la Palatul Culturii din Ploiești, Rotonda Muzeului Județean de Cultură Prahova, etajul 1, la conferința „Tu al cui ești?”. O conferință organizată de

Centrul Județean de Cultură Prahova, unde o să am ocazia să fiu speaker alături de psihologul Claudia Iordache și profesorul universitar Dragoș Grigorescu.

Discutăm în tihnă despre devenirea noastră ca oameni, atingând subiectul trecutului din trei perspective diferite: socială, psihologică și filozofică!

Moderatorul evenimentului va fi Ștefania Ungureanu.

Intrarea este gratuită.