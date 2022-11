În luna cadourilor alege să ajuți un copil sărac prin campania Angel Tree a Armatei Salvării Ploiești

Pe 26 noiembrie s-a dat startul campaniei Angel Tree la Armata Salvării Ploiești. Astfel, copiii din familiile nevoiașe au fost înscriși de reprezentanții Armatei Salvării pe site-ul campaniei, cu nume și dorința.

Oricine dorește să facă o surpriză unui copil sărac poate intra pe site, la adresa https://armatasalvarii.ro/proiecte-sociale/angel-tree/, poate consulta lista copiilor înscriși, cu nume, vârstă, nevoi și dorință, și poate alege să fie Moș Crăciun pentru unul sau mai mulți dintre ei.

De exemplu, Dragoș, un băiat de 13 ani are nevoie de o geacă și bluze, și își dorește „un joc”. Nicolas, un alt băiat în vârstă de 3 ani, are nevoie de un trening și își dorește „dulciuri”. Un alt exemplu este Maria-Alexia, o fată de 5 ani care are nevoie de un trening, căciulă și ciorapi și își dorește „o păpușă vorbitoare”.

Acestea sunt nevoile și dorințele unor copii săraci, care pot fi rezolvate de oricine își dorește să ajute. Pentru cei care doresc mai multe detalii, acestea pot fi cerute la sediul Armatei Salvării din Ploiești, aflat în strada Bănești, nr.24.

Campania Angel Tree poate fi accesată pe site la: https://armatasalvarii.ro/proiecte-sociale/angel-tree/.