Există viață și după pensie. Povestea ploieștenilor care refuză să aștepte poștașul doar ca să-și cumpere medicamente și să plătească facturi

Deși nu mulți se gândesc la asta, pensionarii din Ploiești chiar au la dispoziție, dacă doresc, multiple modalități de petrecere a timpului liber.

„Atâția ani am stat în Neptun și nu m-am dus până în Bulgaria. Acum, de când cu CAR-ul, am fost peste tot: și în Bulgaria, și în Grecia, și în Ungaria și în Muntenegru… știți cât e de frumos în Muntenegru?”, povestește Ștefan Pascu, președintele C.A.R.P. Ploiești.

Periodic, în colaborare cu o agenție de turism locală, sunt organizate excursii pentru seniori, atât în țară cât și în străinătate. Prețurile sunt mult mai mici decât cele pentru excursiile organizate în mod normal. În plus, pentru pensionarii membri C.A.R.P Ploiești cu venituri mici, organizația suportă o parte din costul excursiei.

Mai există diverse cercuri de pictură sau de cusut goblen. „Mie îmi place să cos. M-am apucat când am ieșit la pensie. Fac goblen la cerc. Îmi place. Am avut chiar și expoziție cu ce am lucrat, aici, în sala de festivități”, povestește Elena Matei, o pensionară din Ploiești.

Cu diferite ocazii, au loc și reuniuni de divertisment.

Astfel, anul acesta de 1 octombrie, când s-a sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, a fost organizată la sediul C.A.R.P. Ploiești un eveniment festiv unde au fost premiate 24 de cupluri din Prahova, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și, de asemenea și 22 de persoane cu vârsta peste 90 de ani.

Un premiu special a fost înmânat lui Stroe Savu, cea mai vârstnică persoană din Prahova, care a împlinit 103 ani. „Este incredibil. Am stat de vorbă cu el. Este atât de lucid și vorbește atât de frumos…!”, ne-a povestit Ștefan Pascu.

Premiile oferite au constat în diplome, aranjamente florale și stimulente bănești.

Din păcate însă, nu mulți pensionari au acces la aceste informații, care se află mai mult în online. Mai ales pentru pensionarii din mediul rural, este dificil să aibă acces la detalii de genul acesta. Majoritatea membrilor s-au adus unii pe alții, din vorbă-n vorbă.

Cei care au ajuns însă să se înscrie, au parte de diverse modalități de a petrece timpul liber, socializează cu cei de aceeași vârstă și, cel mai important, își păstrează mintea limpede și timpul ocupat.