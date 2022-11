Nu mai îmi duc în viața mea mașina la o spălătorie auto automată în Ploiești! Mai bine o șterg cu șervețele umede în fața blocului

Îmi doresc uneori să avem un site „nurecomandpe” și acum vorbesc serios! Cea mai mare țeapă pe care mi-am luat-o în weekend a fost legată de o spălătorie auto „automată”.

Să ne înțelegem, nu am pretenția să merg la o spălătorie automată cu mizeria pe mașină veche de 2 luni și să mă aștept să iasă țiplă. Nu mă aștept nici măcar să iasă bine… din această cauză nici nu am apelat până acum la așa ceva.

Dar când te trezești duminică dimineață cu mașină „plină de noroc” proaspăt… atât de proaspăt încât folosești șervețele ca să deschizi portiera, atât de proaspăt încât, dacă ai fi avut posibilitatea, ai fi putut să pui dușul pe ea și să se ia în secunda doi, atunci te gândești să apelezi la o spălătorie rapidă, mai ales când nu ai timp prea mult la dispoziție.

Așa am pățit duminica asta. Având de ajuns urgent într-un loc, mașina fiind plină de „respect proaspăt”, am dat căutare după o soluție: o spălătorie auto din aceea de 3-5 minute, doar să ia respectul de pe mașină.

Și, după câteva butonări pe Google, am găsit o soluție care părea salvatoare: o spălătorie automată de pe strada Tribunei din Ploiești, în apropierea Cimitirului Bolovani. Era și în drum spre zona de vest, unde trebuia să ajung.

Spălătoria este 100% automată. Ajungi, bagi banii, selectezi programul și apoi urmezi indicațiile. Era simplu. Nu aveam mari pretenții, voiam doar să dea găinațul jos ca să pot deschide liniștită portierele. Una e să vrei, alta e să se și întâmple…

Mai apelasem la genul acesta de spălătorii în București dar, e adevărat, acelea erau clasice, „cu perii”, iar banii erau încasați de o persoană. Acum, am crezut că, după atâția ani, s-au automatizat cu totul.

Dornică să scap repede de mizeria proaspătă de pe mașină, am optat pentru programul mediu, cel de 15 lei, deși în sinea mea eram convinsă că pretențiile mele puteau fi satisfăcute și de programul de 10 lei. Nu a fost să fie însă…

După ce au dușat mașina (aparatele), după ce au șamponat-o, după ce au dușat-o iar și apoi au uscat-o de se cutremura mai rău ca la cutremurul de săptămâna trecută, am scos-o de acolo… fără praf pe ea, mai strălucitoare, dar cu „norocul” fix la locul lui. Până și cel de pe parbriz tot acolo era!!!

Jur că, în acel moment, mi-am dorit să avem și un site „nurecomandpe”! Nu este posibil să duci la o spălătorie auto, la orice spălătorie, o mașină pe care ai putea-o spăla cu dușul, dacă ai avea în fața blocului, și să o scoți de acolo, la fel cum ai băgat-o!!

Așa că m-am dus la eveniment tot cu norocul pe mașină și, când am plecat de acolo, am mers și am băgat-o la o spălătorie clasică.

Nu e vorba de bani, nu e vorba de cei 15 lei, este vorba că acea spălătorie chiar nu face NIMIC! Este vorba că ai nevoie de ceva și nu obții. Nu am stat să caut să fac reclamație, mă grăbeam. Dar nici nu mai duc mașina în viața mea la o spălătorie automată în Ploiești.