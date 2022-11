Am avut nevoie de Extrasul de Carte Funciară al apartamentului. L-am scos în 5 minute, online, și m-a costat doar 20 de lei

Zilele trecute, lovindu-mă de necesitatea procurării extrasului de carte funciară a apartamentului în care locuim, am căutat, în prima fază, să văd de unde îl pot obține. Am primit „oferte” de la diverse firme care mi-au spus că taxa ar fi de 50 de lei. Am găsit și mai ieftin, la 49…

Ce m-a pus pe gânduri a fost faptul că, toți cei trei intermediari pe care i-am contactat, mi-au spus că mi-l pot trimite pe mail în maxim 30 de minute de când le dau datele.

M-am gândit că, dacă ar fi o procedură complicată, cu toate relațiile lor, ar trebui să dureze mai mult, măcar 24 de ore. Așa că mi-am luat laptopul și m-am pus pe căutat.

„Extras de carte funciară online prahova” am căutat pe Google. După ce mi-a afișat în prima fază intermediarii pe care îi contactasem mai devreme: cfunciara, extrasonline, cartefunciaraonline, etc., am dat de site-ul www.ocpiph.ro care m-a redirecționat pe https://www.ancpi.ro/ocpi/ph/.

Exact pe prima pagină scria clar: „Achiziționați Extrasul de carte funciară pentru informare de pe site-ul oficial al ANCPI: ePayment ANCPI (https://epay.ancpi.ro)”.

Tot acolo mai scria: „Extrasul de carte funciară pentru informare reprezintă situația cadastral – juridică a imobilelor, la momentul intocmirii acestuia. Acesta conține informații cu privire la suprafața imobilului și descrierea acestuia, la dreptul de proprietate și eventualele sarcini existente asupra imobilului”.

Și tot de acolo am aflat că prețul era de… 20 de lei!

Am apăsat pe (https://epay.ancpi.ro) de unde m-a redirecționat pe site-ul oficial ANPCI.

Ce faci odată ajuns acolo? În primul rând îți creezi un cont apoi selectezi din meniul de sus „Servicii” și apeși „Servicii on-line” și apoi apeși „Adaug în coș” tipul produsului dorit, în cazul de față EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE ONLINE. Am adăugat în coș și prețul a rămas tot de 20 de lei.

În continuare, am apăsat butoul „Configurează” și am trecut în câmpurile de jos Numărul de Carte Funciară al apartamentului și Numărul Cadastral. Am apăsat „Salvează”. Automat sistemul mi le-a recunoscut și s-a activat butonul „Cumpără” care m-a transferat în pagina de plată, unde am achitat cu cardul cei 20 de lei.

Ulterior, am primit Extrasul de Carte Funciară, în format electronic, pe mailul completat la crearea contului pe site-ul ANCPI.

Trebuie menționat că puteți obține în acest mod Extrasul de Carte Funciară doar dacă știți numărul de carte funciară și numărul de cadastru al apartamentului (în cazul meu). Ambele sunt trecute în actul de proprietate al imobilului.

Am rezolvat totul în mai puțin timp decât mi-a luat să scriu acest material.

După ce m-am văzut cu extrasul pe mail, am săpat puțin și am aflat că platforma epay.ancpi.ro este gestionată de ANCPI și poate fi utilizată atât de persoane fizice, cât și juridice. Comenzile pot fi plasate online de către oricine este interesat, iar plata se efectuează cu ajutorul unui card bancar.

Documentele furnizate online de ANCPI, fără semnătură olografă, sunt recunoscute de instituțiile administrației locale și centrale, bănci, etc.

Deci, cu puțină atenție, am salvat 30 de lei pe care am de gând să-i folosesc azi ca să-mi cumpăr o pizza. Și, în acest fel, consider că… am scris pentru ea! 😉