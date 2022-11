Tai porcul sâmbăta și vrei să faci testul de trichineloză? Să vă spun ce am pățit….

Se apropie sărbătorile, iar cei care vor să scape de stresul pregătirii mesei de Crăciun și de Revelion pe ultima sută de metri, dar și să cumpere mai ieftin carnea de porc, au început deja să sacrifice animalele. Și cum testul de trichineloză nu ar trebui să lipsească înainte de consum, o să vă povestesc experiența mea.

Sâmbăta trecută, părinții mei au tăiat porcul. Am prins vreme relativ bună, așa că ne-am trezit cu noaptea-n cap și am plecat la vânzător acasă. După multă muncă, cei care nu vor să renunțe la tradiție știu despre ce vorbesc, porcul a fost tranșat și pregătit pentru analiza de trichineloză.

Am verificat pe internet programul centrului sanitar veterinar (C.S.V.S.A.O. Ploieşti), dar nu am găsit această informație, ci doar adresa – la Halele Centrale. Cum halele se închideau la ora 14:00, am fugit sperând ca acel centru să aibă același program.

Ei bine, surpriză! După ce am ”vânat” un loc de parcare în zonă și am ajuns într-un suflet în fața ușii, am găsit-o închisă! Era ora 13,10! Cum așa?! Nu avea niciun program de funcționare afișat la vedere, dar o bătrânică care vindea verdeață chiar lângă ușa lor mi-a spus că au închis de mai bine de o oră.

Cum toată familia aștepta ok-ul obținut de la un medic veterinar pentru a putea face pomana porcului, am început să dau o nouă căutare pe internet în speranța că voi găsi alte centre de testare în Ploiești deschise și sâmbăta, după prânz.

Am găsit doar locațiile, nu și programul de funcționare, așa că am început să sun, pe rând, la centrele de testare din Ploiești. La telefoanele afișate nu mi-a răspuns nimeni, așa că am extins căutarea la comunele limitrofe.

Citește și Peste 200 de copii nu au căldură la Grădinița Sf Mucenic Mina din Ploiești

După mai multe încercări am sunat la un cabinet veterinar din comuna Brazi, iar un domn amabil mi-a răspuns că mă așteaptă.

Am ajuns la cabinetul situat în apropierea vestitului parc din Brazi, pe strada Fagului nr 65, iar aici ne-a întâmpinat fata medicului veterinar, care practica aceeași meserie, dând dovadă de o amabilitate la fel de mare ca și tatăl său la telefon.

În câteva minute, testul a fost gata – a costat 40 de lei, iar eu am răsuflat ușurată! Mi-am sunat părinții, le-am spus că nu sunt probleme cu trichineloza și că pot consuma liniștiți carnea.

Acest articol nu este unul publicitar sau plătit de cabinetul veterinar din Brazi, ci doar pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa informațiilor despre programul centrelor veterinare unde se face testul de trichineloză, mai ales în weekend. Nu de alta, dar majoritatea sacrificărilor se fac sâmbăta și duminica.

P.S. Pe site-ul ANSVSA Prahova există un comunicat de presă din 2021 cu privire la cabinetele unde se efectuează astfel de teste. În lipsa unor informații neactualizate, le publicăm mai jos pe singurele oficiale:

Centre organizate pentru efectuarea examenului trichineloscopic la porcii sacrificați ȋn gospodarie:

17 centre in orasele județului :

-C.S.V.S.A.O. Ploiești (Halele Centrale) – 0244523.798;

-C.S.V.S.A.O. Ploiești – strada Eroilor,bl.14E, ap.1 – 0244524750;

-C.S.V.S.A.O.Cȃmpina – strada I.L.Caragiale, nr.12, dr.Popa Mihaela0244335875; 0720722697 și dr.Peticilă Răzvan 0720990681;

-C.S.V.S.A.O.Sinaia – loc.Sinaia, Str.Calea Moroieni, nr.25- dr.Toader Marian0786129204;

-SC Cab Vet Predescu SRL Ploiesti – strada Rudului, nr.55-Dr.Predescu Bogdan

– 0722752895;

-SC Healthy Paws&Beauty SRL Ploieşti – strada Doctor Victor Babes, nr.11-

Dr.Rusu Dragoş – 0722455796

-SC Avangarde Vets SRL Ploieşti – strada Armaşi, nr.53-Dr.Rusu Dragoş

0738296346

-SC Iodav Vet Prest SRL Breaza -strada Occinei, nr.9A, Dr.Dumitrache Ionuț –

0728.295500

-C.S.V.A.Bǎicoi- strada Islazului nr.6- dr.Bragău Mihai 0769638422;

-C.S.V.A.Boldești Scǎieni-strada Calea Unirii nr.1- dr.Herescu Emilia0244/211468; 0744363458;

-C.S.V.A.Comarnic -strada Republicii nr.6-dr.Trofin Bogdan0244/360.565;0723357560;

-C.S.V.A.Cȃmpina – str.Nicolae Bǎlcescu nr.7 – dr.Antonie Vasile 0244/335875;

0744340388;

-C.S.V.A.Mizil- strada C.D. Gherea nr.1-dr.Ana Cristian-0723.229764;

-SC Omnivet SRL Mizil – loc.Mizil, str. Tudor Vladimirescu nr.8 – dr.Codescu

Adrian 0723.326604;

-C.S.V.A.Slǎnic – loc.Slănic, strada 13 Decembrie nr.20 – dr.Neagu Georgel

0721721473;

-C.S.V.A.Urlaţi – loc.Urlaţi – dr.Oancea Adrian 0727.863737;

-SC Tabi Farma Vet SRL – loc. Valenii de Munte, stra. Avram Iancu nr.45-

dr.Tabǎrǎ Lucian 0244/282045; 0745.047851;

39 centre in comunele județului organizate la sediul C.S.V. Asistența/cabinete

medicale veterinare:

-C.S.V.A.Ariceștii Rahtivani – dr.Ciuciuc Doina 0244/380032; 0722245343;

-C.S.V.A.Albești Muru – dr.Tudor Spirea 0745.152993;

-C.S.V.A.Adunaţi – dr.Pinţă Mădălin 0722.898993;

-C.S.V.A.Apostolache – dr.Stemate Mădălin 0726.781881;

-C.S.V.A.Bucov – dr.Mǎnguțǎ Gabriela 0244/274030;0744701680;

-C.S.V.A. Bălţeşti- dr.Dumitru Adrian Ștefan 0726689270;

-C.S.V.A.Bǎnești – dr.Grozea Petre 0244/348360; 0744431819;

-C.S.V.A.Berceni – dr.Mușat Constantin 0722.750016;

-C.S.V.A.Brazi – dr.Mănescu Diana Mihaela 0729147119;

-C.S.V.A.Bertea- loc.Aluniș – dr.Bercaru Claudia 0742.121306;

-C.S.V.A.Brebu – dr.Antonie Vasile 0744.340.388;

-C.S.V.A.Berceni – dr.Mușat Constantin 0722.750016;

-C.S.V.A.Bǎrcǎnești – dr.Furdui Ovidiu 0744.296631;

-C.S.V.A.Blejoi- loc.Ploiestiori – dr.Pȃrvu Daniel 0769245419;

-C.S.V.A.Ciorani – dr.Rusnac Claudia 0723.497352;

-C.S.V.A.Drǎgǎnești – dr.Olaru Ion 0244/465200; 0722801693;

-C.S.V.A.Drajna – dr.Spătărelu Nicolae 0740.206626;

-C.S.V.A.Filipeștii de Pǎdure – dr.Preda Doru Ludovic 0722.336814;

-C.S.V.A.Filipeștii de Tȃrg – dr.Preda Doru Ludovic 0722.336814;

-C.S.V.A.Florești – loc.Florești – dr.Prună Constantin 0740.170145;

-C.S.V.A.Gherghița – dr.Simion Florian 0722.734112;

-C.S.V.A.Gorgota – dr.Jitaru Robert 0767160010;

-C.S.V.A.Colceag – dr.Codescu Adrian 0723.326604;0244.447869;

-C.S.V.A.Izvoarele – dr.Cernat Mihaela 0722.642207;

-C.S.V.A.Mǎgurele – loc.Gura Vitioarei – dr.Brǎgea Ion 0744.981284;

-CMVI Măgurele – dr.Dumitru Adrian Stefan 0726689270;

-C.S.V.A.Măneciu – loc.Gheaba, nr.414 – dr. Spătărelu Nicolae 0740.206626;

-C.S.V.A.Mănești – sediul primăriei Cocorăștii Colţ – dr.Jitaru Robert 0767160010;

-C.S.V.A.Păulești – dr.Pȃrvu Daniel 0769245419;

-C.S.V.A.Podenii Noi – dr.Herescu Emilia 0744363458;

-C.S.V.A. Poseşti – loc.Nucșoara de Jos, nr.114 – dr.Coman Dragoş 0726.86635;

-C.S.V.A. Plopeni – dr.Dumitru Grigore Daniel 0757.746799; 0749205795;

-C.S.V.A.Rȃfov – dr.Nicolae Ovidiu 0741960994;

-C.S.V.A.Starchiojd- – dr.Vlǎsceanu Laura 0745.657704;

-C.S.V.A.Tȃrgșoru Vechi – dr.Murariu Gheorghe 0744.351817;

-C.S.V.A. Valea Cǎlugǎreascǎ- dr.Duțescu Cristinel 0244/235741; 0724008369;

-C.S.V.A. Valea Doftanei – dr.Cojocaru Marius-0244/365401; 0724.947388;

-SC Iodav Vet Prest SRL – loc.Bǎnești, strada Aurel Vlaicu, nr.948-dr.Dumitrache

Ionuț 0728.295500;

-C.M.V.I. dr.Balcan Mădălin – loc. Păulești- 0747227614;