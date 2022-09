Programul de acordare a voucherelor sociale va fi extins cel puţin până în 1 iulie 2023. Valoarea este de 50 de euro la două luni de zile

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, că în PNL s-a discutat despre ”decizia de a susţine continuarea programului de asigurarea a voucherelor de 50 de euro la două luni de zile”.

Aici sunt deja programele în derulare, acele programe ale voucherelor care vor continua să fie asigurate. De asemenea, am discutat la nivelul partidului decizia de a susţine continuarea programului de asigurarea a voucherelor de 50 de euro la două luni de zile, aşa cum s-a derulat acele vouchere pe care le-am asigurat în semestrul II şi vrem să propunem să fie asigurate şi anul viitor, de asemenea în funcţie de evoluţie să susţinem şi să discutăm în coaliţie acel one off aşa cum a fost asigurat şi la începutul anului acesta. Concomitent cu măsurile pe care le vom discuta şi le vom agrea în coaliţie pentru majorarea pensiilor şi a salariului minim.”

La rândul său, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a anunţat că proiectul de acordare a voucherelor sociale va fi extins cel puţin până la 1 iulie 2023, acestea fiind acordate persoanelor cu venituri sub 1.500 de lei.