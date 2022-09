În ce zone din Ploiești liniștea este tulburată în miez de noapte de șoferii și motocicliștii teribiliști

Articolul de ieri, cu teribiliștii de pe Bulevardul Independenței reclamați de un cititor care locuiește pe strada Hașdeu, a stârnit un val de reacții pe Facebook.

Astfel, cu ajutorul cititorilor noștri, polițiștii au fost puși în gardă în ce alte zone din Ploiești se petrec evenimente asemănătoare pe timp de noapte.

„Numai acolo? Locuiesc lângă centura de Est și noaptea este mai rău decât pe pista de raliuri!”

„Și pe strada Mărășești, în miez de noapte este zgomot ca ziua!”

„in tot orasul e la fel!”

„Și pe Republicii la fel..”

„Si in cartierul Mihai Bravu se fac curse după 12 noaptea bineînțeles mașinile nu au tobă la eșapament, poliția locală vine dedimineata lîngă locul de joacă sta in jur de 5 minute si pleacă!!!”

„Și pe șoseaua Vestului e la fel…”

„La fel este și pe strada cu AFI.”

„Si la noi pe Malu Rosu ,Str ghe mateescu ne a inebunit unul cu masina ne sperie si copii si pe noi”

„Politia trece și se face că nu-i vede.In weekend e bulevardul full de mașini care se întrec.Pornesc de la rondul 1 unde sunt parcați.(lângă taximetriști).”

„si pe Nordului la fel….”

„Grigore Cantacuzino la fel”

„Orașul parasit!! Cunoastem aceste nesimțiri și din partea celor ci.o practica și a autoritaților!! In Bariera București la fel se intampla. Un oraș fara pic de responsabilitate, autoritate,educație sau bun simț!! Orașul din Umbra!!Politia doarme in papuci,toate autoritațile dorm,dar salariile barosane se primesc!”

Au fost și cititori care nu s-au dat la o parte în a-și exprima nemulțumirea la adresa autorităților locale. În fond și la urma urmei, dacă autoritățile și-ar face treaba, nu ar mai exista astfel de reclamații din partea cetățenilor.

„Orașul Ploiești nu este condus de nimeni toti nu știu ce tunuri sa mai dea ce sa mai fure și de unde, ce credeți ca i interesează de cetățeni???? Nuuuuuu de ce nu avem apa calda?????? Primarul este ala cinstitul și iese în conferințe care nu ne încălzește apa sa ne spună afacerile cu Veolia de ce nu avem apa calda domn primar??? .. Și numai arunca vina ca ești primul iresponsabil și al doilea Iulian de nu avem apa calda, ma întreb este vreun ploieștean care v ar vota din nou??????? Sper ca nuuuuu”

„Care militie? Aia care are grija de cortegii si de nunti in strada? Sa nu fie deranjati cei de neatins? Nu imi permit sa folosesc cuvinte jignitoare ca interlopi, hoti, camatari etc. pentru ca militia si magistratii nu i-au dovedit, bravo lor!”

„Politia Comunitara are sediul chiar pe bulevard, dar se pare că acolo se doarme adânc.”

Au fost și cetățeni nemulțumiți de apariția articolului în ziar. Probabil au câteva crispări cum că ar fi posibil ca în perioada următoare să nu se mai poată da noapte prin oraș cu mașinuțele.

„Așa Observatorule baga iar știre din asta , că să pună și pe Bulevard relantisoare mai dese , că doar atât ști să faci , doar strâmbe știi să postezi.”

„Mutați-vă la țară că și așa s-a aglomerat orașul”

„Daca v-ați cumpărat mașini scumpe și ați pus termopane de 500 de lei, acum sa suportați sunetul de țeavă goală pe 2.0 TFSI”

„Sincer chiar nu pot înțelege ai vrut sa stai lângă bulevard sa auzi toate ciorile dar te deranjează zgomotul motoarelor si al mașinilor , asa e la oraș nu iti convine du-te la tara in vârf de munte si ai liniște dar si pe acolo mai auzi un ATV sau o mașina , oameni buni nu va mai plângeți de zgomote ca cu toti o sa ajungem in Mihai bravu , viisoara sau bolovani si o sa aveți acolo nu mai liniște si întuneric”

Cei mai ingenioși cititori au sărit în ajutorul autorităților cu soluții. Posibil să se fi gândit că polițiștii sunt în pană de idei și nu știu cum să facă pentru a calma străzile Ploieștiului pe timp de noapte 😉

„Pus 2 radare fixe si se termina treaba, sau luati cu pistolul noaptea din cand in cand câtiva si se lasa toti”

„AN DE AN ACELEASI SUBIECTE!!! Nu ca ar fi gresit sa le avem in presa de zi cu zi insa ceea ce este gresit ar fi ca Autoritatile noastre Locale impreuna cu M.A.I nu rezolva odata problema asta prin niste STALPI RADAR care sunt dotati si cu senzor de masurare acustica. Ai pus prin oras asa ceva, mai ales bulevarde si artere importante, potolesti viteza, rezolvi si cu circul in ce priveste sunet, AI POTOLIT TOT!!! Ma uit ca atunci cand se aseaza un Logan de Politie la Palatul Culturii, este liniste deplina, niciun motor, niciun plici de masina, nimic. Daca ai pus stalpi permanenti………… se termina!”

Așa cum ne așteptam, cititorul nostru care locuiește pe strada Hașdeu nu este singurul deranjat noaptea de teribiliștii motorizați din oraș.

Poate cu ocazia acestui articol, și a celor ce vor urma, autoritățile vor lua măsuri astfel încât cetățenii orașului Ploiești să își poată dormi liniștiți somnul de noapte, nu doar cel pe care îl vor dormi la „Mihai bravu , viisoara sau bolovani”, cum s-a exprimat un cititor nemulțumit de articolul nostru.