Cum justifică SGU Ploiești doborârea unor arbori care nu erau uscați

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Copaci tăiați în Ploiești pentru că ”murdăreau” trotuarul?! VIDEO, reprezentanții SGU Ploiești au reacționat.

Ieri, un cititor ne-a sesizat că angajații SGU Ploiești au început să taie trei arbori din fața unui bloc situat pe strada Spătar Nicolae Milescu, deși aceștia nu erau uscați.

”În acest moment se taie doi duzi și un plop negru de pe str. Spătar N. Milescu nr. 33A, deși după cum se vede, nu erau uscați. Pomii ăștia ne oferă oxigen, umbră, filtrează praful, etc.

Dar, pentru că se murdăresc niște ,,prințese” pe tălpi două săptămâni pe an, trebuie doborâți! Poate luați atitudine, pentru că eu am încercat degeaba. Am cerut să nu fie tăiați dar m-au trimis de la Ana la Caiafa, adică de la SGU la Protecția Mediului și de la Mediu la SGU. În pomi sunt și cuiburi de păsări” a fost mesajul cititorului.

La solicitarea Observatorului Prahovean, SGU Ploiești a transmis următorul punct de vedere:

Intervențiile care vizează cei doi arbori (duzi), menționați de cititorul dvs., se realizează și în baza constatărilor și avizelor Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.

De asemenea, lucrările de doborâre au fost derulate în urma solicitărilor asociației de proprietari, urmând ca intervențiile de toaletare să fie executate în sezonul caracteristic acestora, atunci când arborii se află în repaus vegetativ.