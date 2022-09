Recomandările Observatorul Prahovean de filme și muzică bune din ”epoca” Gorbaciov. Mai noi ori mai vechi?

Ziua bună! Tocmai am aflat ieri, că s-a stins din viață, la vârsta de 91 de ani, părintele Perestroikăi, tătuca Glasnostului și promoterul pizzei americane, omul pe care putiniștii de astăzi îl acuză că ar fi fost “artizanul” destrămării fostei URSS, tovarășul Mihail Gorbaciov. De aceea, m-am gândit să vă propun pentru acest week-end, două filme lansate chiar în timpul mandatului ultimului președinte al sovietelor socialiste, omul al cărui destin unic, fie că ne place au ba, a schimbat fața lumii moderne.

Cine vrea război?

Filmele propuse pentru astăzi, deși sunt de factură diferită chiar dacă ambele cochetează cu tema spionajului din perioada Războiului Rece, unul dintre ele înfățișează încrâncenarea mută dintre Est și Vest într-un stil incredibil de comic iar celălalt, ne ține cu sufletul la gură, sub imperiul absolut al acțiunii pure. La finalul ambelor filme veți constata, unii dintre dumneavoastră cu surprindere, alții poate, cu resemnare, faptul că indiferent de modul de abordare cinematografică a acestor tensiuni necontenite între cei doi coloși, poli ai puterii mondiale, prea multe lucruri nu s-au schimbat de atunci.

Filmele:

Filmul mai nou: The package (Pachetul); An: 1989, Regia: Andrew Davis; Cu: Gene Hackman, Tommy Lee Jones; Gen: Acțiune, Spionaj.

Filmul mai vechi: Spies like us (Spioni ca noi), An: 1985, Regia: John Landis; Cu: Dan Aykroyd, Chevy Chase; Gen: Comedie, Spionaj.

Educatie sau educare?

Melodiile de astăzi vor aborda tema aceleiași perioade a conflictului rece și mut, dus de o parte și de alta a Cortinei de Fier. Melodia mai veche pe care v-o propun pentru astăzi este despre iubirea veșnic imposibilă dintre Răsărit și Apus, despre zidul rece care despărțea pe atunci lumea, în două. Acum, deși zidul a căzut, stafia acestuia a rămas încă vie și bântuie necontenit sufletul și mintea unor criptocomuniști. Interpretarea absolut ironică și intenționat flamboaiantă a lui Elton John face sarea si piperul videoclipului (la fel cum o face și jocul inegalabililor Dan Aykroyd și Chevy Chase, în comedia propusă mai sus, la rubrica de film).

Iar pentru că în curând începe școala, melodia mai nouă, ne trimite cu gândul, pe langă tema descrisă anterior, la conflictul dintre dogmele obtuze și filosofiile libere, la cel dintre dezrobirile senine și încătușările gri și nu în ultimul rând, la eternul conflict între generații; pe scurt, la diferența dintre educație și educare.

Melodiile:

Melodia mai nouă: Nikita ; Artist: Elton John; An: 1985; Gen: Pop.

Melodia mai veche: Another brick in the wall ; Artist: Pink Floyd.; An: 1979, Gen: Rock.

Vizionare ori/și audiție plăcută!