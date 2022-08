Ce faci dacă îți ”moare” frigiderul după ce a picat curentul electric

Ce trebuie să fac dacă mi s-a întrerupt curentul electric și s-a stricat frigiderul? La această întrebare a trebuit să găsesc răspuns după o pană de curent petrecută, recent, acasă.

Am descoperit, dimineață, că frigiderul nu mai funcționa. Mi-am dat seama că are legătură cu pana de curent, mai ales după ce am văzut afișajul de la cuptorul electric și cel cu microunde.

Cum garanția frigiderului a expirat acum doi ani, am butonat rapid internetul pentru a vedea ce soluții am.

Așa am aflat că există Ordinului ANRE nr. 177/2015 care prevede că atunci când se arde aparatura electrocasnică în urma unei pene de curent trebuie să faceți o cerere în termen de 10 zile lucrătoare către furnizorul dumneavoastră de energie.

Am făcut sesizarea pentru frigiderul ars și sperăm că vom primi și despăgubirea. Până atunci vom mâncă ce aveam prin congelator și dăm comandă de un nou aparat.

Ca să nu mai căutați și dvs soluții, iată ce aveți de făcut, în funcție de furnizorul de curent:

https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/acordare-despagubiri/

https://www.enel.ro/enel-energie/ro/informatii-utile/energie-electrica/acordare-despagubiri-pentru-deteriorarea-electrocasnicelor.html

https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/25_05/cerere_despagubiri_hidroel.pdf