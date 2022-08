Haos și nepăsare la vaccinarea anti-covid în Prahova. De ce medicii de familie refuză să se implice

După închiderea tuturor centrelor de vaccinare din Prahova, singura soluție pe care o cei care vor să facă oricare doză anti-covid sunt medicii de familie. Mulți dintre aceștia refuză să se implice din mai multe motive, astfel încât vaccinarea anti-covid în județul nostru mai funcționează acum decât pe hârtie.

”Bună ziua, aș vea să fac doza a patra de vaccin anti-covid! Cum procedez?” a fost întrebarea pusă de reporterul Observatorul Prahovean mai multor medici de familie din Prahova, atât din mediul urban, cât și din cel rural, care figurează pe listele Ministerului Sănătății.

Cei mai mulți ne-au transmis că nu vaccinează, deși în documentele oficiale apar ca implicați în acest proces.

Puținii medici care au răspuns afirmativ au avut însă două condiții: să ne prezentăm la cabinet cu cel puțin încă trei persoane care vor să se vaccineze sau să lăsăm un număr de telefon pentru a fi programați la o dată ulterioară. În acest ultim caz, am fi putut aștepta săptămâni bune până când alți prahoveni ar fi făcut același demers. Motivul? Medicii de familie care nu folosesc cel puțin 4 din cele 6 doze de vaccin anti-covid dintr-un flacon sunt buni de plată.

„Pe de o parte, ne e și frică să nu fim puși să plătim dozele astea irosite sau aruncate. Pe de altă parte, ca medici, ne doare sufletul să aruncăm un vaccin. Cum să-l aruncăm? Hai să ne preocupăm să găsim soluții să folosim toate dozele și facem efortul ăsta să ne coordonăm între noi, să găsim pacienți”, a declarat Raluca Zoițanu, președinta Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, la Digi 24.

Un cititor care a dorit să-și vaccineze mama s-a lovit de aceeași situație. ”Am încercat să îi fac mamei doza 4, înainte de a ieși din țară. Am reușit cu medicul de familie, care însă nu figura pe lista DSP Prahova. Când am încercat să ajut o prietenă cu aceeași problemă am constata că mulți medici de pe listă habar nu aveau de procedură. Nici măcar nu făceau liste pentru a strânge cei șase pacienți necesari pentru in flacon, Unii nu știau dacă și când primesc doze. Până la urmă am trimis-o pe amica mea la București, la Victor Babeș” a fost mesajul ploieșteanului.

Merită amintit și faptul că atât în lista DSP Prahova, cât și în cea a Ministerului Sănătății, informațiile privind medicii de familie care figurează implicați în procesul de vaccinare anti-covid sunt incomplete sau se dublează.