Drama prin care trec ucrainenii nevoiți să-și părăsească locuințele bombardate de ruși FOTO

Observatorul Prahovean publică un nou articol semnat de jurnalista Lydia Nesterenko, care s-a refugiat în Prahova timp de aproape trei luni, apoi a revenit acasă. Astăzi, Lydia scrie despre drama prin care trec ucrainenii nevoiți să-și părăsească locuințele bombardate de ruși.

Sandra Ferenets este o imigrantă din Nikolaiev, a venit la Korosten pe 6 iulie cu doi copii mici. Spune că Nikolaiev este sub foc în fiecare zi, spune că se simte în siguranță în Korosten în acest moment.

„Din păcate, situația din Nikolaiev este îngrozitoare”, spune Sandra Ferenets. „Nu era de lucru. Sunt în concediu de maternitate. Copiii mei au trei și șase ani. Soțul meu a lucrat la o fabrică, dar compania este în prezent închisă. Orașul a fost bombardat din prima zi.” . A trebuit să coborâm la subsol de cinci până la șase ori pe zi. Am auzit atât aviație, cât și explozii. Fiica mea de trei ani cunoaște bine cuvinte precum explozii, subsol. Și a fost foarte înfricoșător când am condus aici cu mașina și pe drum am auzit un sunet, iar copilul a întrebat – mamă, este o explozie? E foarte înfricoșător.”

Potrivit femeii strămutate, familia ei nu are posibilitatea de a cumpăra cele mai necesare lucruri, așa că au apelat la voluntari pentru ajutor. Sandra Ferenets a primit un set de produse, produse de igienă și articole de papetărie de la fondul de caritate „Yeleon”.

Co-fondatorul său, Roman, spune că odată cu începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei, fundația a început să lucreze ca un sediu de voluntari.

„Am organizat evacuarea oamenilor cu microbuze. În acest fel, am dus 300 de persoane la graniță. Am trimis și 29 de persoane cu dizabilități în Germania pentru tratament. În general, de la începutul invaziei la scară largă, am ajutat peste o mie de persoane strămutate din diferite regiuni ale Ucrainei”, a spus Roman.

Potrivit acestuia, voluntarii fundației dotează în prezent un local închiriat pentru un adăpost temporar pentru 15 familii de imigranți, care cresc copii cu dizabilități. Ei plănuiesc să stabilească oamenii acolo înainte de începerea sezonului rece.

Marea familie Didichenko din satul Sadove, la 20 de kilometri de Herson, a plecat de acasă în urmă cu trei săptămâni și a venit în regiunea Jitomir.

După ce invadatorii au intrat în sat, viața a devenit insuportabilă, spune soțul Elenei Vyacheslav.

„Cel mai rău a fost la început, când au intrat primele zece mașini inamice, fiecare având zece ocupanți. Au început perchezițiile. Tot satul a fost dat peste cap, toate străzile. Au intrat în fiecare casă, în fiecare subsol, în fiecare mansardă, în fiecare dulap. Telefoanele au fost verificate. A fost înfricoșător. Tot ce se poate pune în priză a fost luat din case. Până și canapele au fost târâte la calea ferată pentru a fi transportate in Rusia. Au venit în satul nostru. Au luat Mașini, mopede, puii au fost chiar ambalati în saci”, – spune Vyacheslav.

„De ce am plecat? Dar pentru că, literalmente, în ultimele trei-patru săptămâni, au devenit rai – intrau in case, au pus blocaje rutiere peste tot. Au semănat în mine o frică de nedescris. Mergi prin oraș și te întâlnesti cu ei beti si cu arme automate. Nu stii, la ce sa te astepti de la ei. Asta-i viata in ocupatie. E foarte greu emotional”, spune Olena.

În ciuda tuturor, familia Didichenko nu avea de gând să-și părăsească casa natală. Au plantat și cultivat grădina. Dar apoi amândoi și-au pierdut locul de muncă, iar banii au început să se epuizeze. Autoritățile instalate de ruși au început să blocheze cardurile bancare, să închidă bănci ucrainene, să restricționeze călătoriile, să împuște și să răpească oameni. Decizia de a pleca, spun ei, a fost luată instantaneu, pentru că a fost înfricoșător nu pentru ei înșiși, ci pentru copii.

„Motivul principal care ne-a determinat să plecăm a fost că a trebuit să-l scoatem pe fiul meu cel mai mare de 17 ani. A intrat la universitate și mi-a fost foarte teamă că vor veni să-l ducă undeva în miez de noapte sau să-l răpească, pentru ca am avut astfel de cazuri! Dar eram îngrijorata pentru cei mai tineri. Khrystinka este foarte bolnavă. Și a devenit complet imposibil să cumperi medicamente, să mergi la medic, să chemi o ambulanță. Când am ajuns la punctul nostru de control din Ucraina, am plâns de bucurie. Este adevărat ce au scris oamenii pe rețelele de socializare; că până și respirația este diferită în teritoriul controlat ucrainean. Liber și bine”, spune Olena.

În două săptămâni, spun soții Didichenko, s-au obișnuit deja cu noul oraș ca și cum ar fi fost al lor. În același timp, ei cred că în curând, după victorie, se vor putea întoarce acasă din nou.

„Îmi doresc foarte mult să mă întorc acasă, pentru că indiferent ce este și indiferent unde te duci, mereu lași o bucată din tine acasă”, spune Olena Didichenko.

Este bine aici, dar acasă este si mai bine!

Varianta în limba ucraineană a articolului

Життя в окупації

Сандра Ференець – переселенка з Миколаєва, до Коростеня приїхала шостого липня із двома малолітніми дітьми. Розповідає, що Миколаїв під обстрілами щодня, каже, в Коростені наразі почувається у безпеці.

„В Миколаєві, на жаль, страшна ситуація, – розповідає Сандра Ференець. – Роботи не було. Я – у декретній відпустці. Моїм дітям – три та шість років. Чоловік працював на заводі, але наразі підприємство не працює. Місто обстрілюють з першого дня. Нам доводилося спускатися до підвалу по п’ять – шість разів на день. Ми чули і авіацію, і вибухи. Трирічна донька добре знає такі слова, як вибухи, підвал. І було дуже страшно, коли ми їхали сюди на автомобілі і по дорозі почули якийсь звук, а дитина запитала – мама, це вибух? Це дуже страшно”.

За словами переселенки, її родина не має можливості придбати найнеобхідніші речі, тому за допомогою звернулися до волонтерів. Продуктовий набір, засоби гігієни та канцелярське приладдя Сандра Ференець отримала в благодійному фонді „Єлеон”.

Його співзасновник Роман розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України фонд почав працювати як волонтерський штаб.

„Ми організували евакуацію людей мікроавтобусами. Таким чином вивезли 300 осіб до кордону. Також направили до Німеччини на лікування 29 людей із інвалідністю. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ми допомогли понад одній тисячі переселенців з різних областей України”, – сказав Роман .

За його словами, наразі волонтери фонду облаштовують орендоване приміщення під тимчасовий притулок для 15 родин переселенців, які виховують дітей з інвалідністю. Заселити туди людей планують до початку опалювального сезону.

Багатодітна родина Дідіченків із села Садове, що за 20 кілометрів від Херсона, три тижні тому залишила дім та приїхала на Житомирщину.

Після того, як у село заїхали окупанти, життя стало нестерпним, говорить чоловік Олени В’ячеслав.

„Найстрашніше було спочатку, коли заїхали перших десять ворожих машин, в кожній з яких було по десять окупантів. Почалися обшуки. Все село перевернули з ніг на голову, всі вулиці. Зайшли у кожну домівку, були у кожному підвалі, на кожному горищі, залізли у кожну шафу. Перевіряли телефони. Лячно було. З хат повиносили все, що в розетку встромляється. Навіть дивани тягнули до залізниці, щоб потім додому переправити. До нас у село заходили. Автомобілі, мопеди забирали, курей навіть в мішки пакували”, – каже В’ячеслав.

„Чому ми виїхали? Та тому що буквально останні три-чотири тижні вони знахабніли – ходили по будинках, блокпости скрізь ставили. В мені вони посіяли невимовний страх. Отак ходиш по місту, а вони тобі назустріч сп’янілі з автоматами. Не знаєш, чого чекати від них. Отаке воно життя в окупації. Ще й морально важко”, – говорить Олена.

Покидати рідний дім родина Дідіченків, попри все, не збиралася. Вони посадили та обробляли город. Та потім обоє втратили роботу, а гроші стали закінчуватися. Насаджена росіянами влада почала блокувати банківські картки, закривати українські банки, обмежувати виїзди, розстрілювати та викрадати людей. Рішення про виїзд, кажуть, ухвалили миттєво, бо страшно було не за себе, а за дітей.

„Основна причина, що підштовхнула нас до виїзду – це те, що треба було вивозити мого старшого 17-річного сина. Він вступив до університету і я дуже боялася, щоб отак серед ночі не прийшли і не забрали його кудись або ж не викрали. Скільки таких випадків у нас було! Та й за молодших хвилювалася. Христинка дуже хворіє. А купити ліки, звернутися до лікаря, викликати швидку стало зовсім неможливим. Коли ми приїхали вже на наш, український блокпост, ми плакали від радості. Правда, що люди писали в соцмережах, що на підконтрольній українській території навіть дихається по-іншому. Вільно і добре”, – говорить Олена.

За два тижні, кажуть Дідіченки, вже звикли до нового міста, як до свого . Разом з тим, вірять, що вже скоро, після перемоги, зможуть знову повернутися додому.

„Дуже хочу повернутися додому, адже як би там не було і куди б ти не їхав, ти завжди залишаєш вдома частинку себе”, – каже Олена Дідіченко.

В гостях добре та вдома краще!