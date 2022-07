Salariile profesorilor vor crește cu 43%. Când se majorează lefurile dascălilor

Salariul mediu în educație, care acum este de 6.500 de lei, va ajunge la 9.300 de lei, iar majorarea va intra în vigoare din septembrie, a declarat ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, vineri, 15 iulie, la B1TV.

Potrivit propunerilor din noile legi ale ducației aflate în dezbatere publică, salariile profesorilor vor crește cu 43% din toamnă.

„Un profesor stagiar în primul an după terminarea facultății, când are suportul unui profesor mentor, când are norma redusă, chiar dacă e norma redusă, va avea salariul egal cu salariul mediu pe economia națională.

Salariul mediu pe economia națională va fi salariul cu care fiecare profesor începe. Acum, salariul mediu în învățământ e de 6.500 de lei brut, creșterea de 43% înseamnă 9.300 de lei.

Toate salariile cresc proporțional că altfel dezechilibrezi salariile, deci toate salariile urmează să crească”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat de când se aplică această majorare a salariilor dascălilor, ministrul educației a răspuns că din toamnă: „Începând din septembrie. Imediat după aprobarea Legii Educației, urmează construcția bugetului, în buget o să avem creșterea salarizării din septembrie 2023. Trebuie schimbat radical tot, inclusiv salarizarea. Deci creșterea de 43% e prevăzută în Legea Educației”.