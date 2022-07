Fundația Comunitară Prahova lansează „Cafeneaua Comunitară”, locul unde oamenii cu inițiativă din Ploiești se pot implica activ în viața orașului

Joi, 14 iulie 2022, de la ora 17.00, la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești, Fundația Comunitară Prahova lansează un proiect civic dedicat comunității ploieștene. Cafeneaua Comunitară Ploiești are ca scop să aducă la aceeași masă persoane care doresc să se implice activ în găsirea de soluții pentru problemele actuale ale Ploieștiului.

”Ce este Cafeneaua Comunitară?

Gândit ca un spațiu de găsit soluții pentru oraș, Cafeneaua Comunitară face parte din „Fondul pentru Revitalizare Comunitară” și este o platformă de dialog și inițiative civice dedicate Ploieștiului. Este locul care aduce cei mai importanți membri ai comunității locale la aceeași masă, la o cafea bună, să vorbim despre ce dorim de la acest oraș. Și să facem lucrurile să se întâmple. Împreună.

Cafeneaua este locul din care pleacă inițiative, care unește probleme cu soluții, deschide căi de dialog, ne dă încredere că se poate, ne dă energie, ne inspiră. Într-un cuvânt, trezește Ploieștiul la viață.

Ce este „Fondul de revitalizare comunitară”:

„Fondul de revitalizare comunitară” are ca obiectiv îmbunătățirea relației cetățenilor cu orașul în care trăiesc, prin exemple de bună practică, care inspiră schimbarea de atitudine pe care ne-o dorim. Prin „Fondul de revitalizare comunitară” aducem împreună oameni, probleme, proiecte și resurse pentru soluționarea lor. Iar Cafeneaua Comunitară Ploiești este unul din proiectele care vor duce la astfel de schimbări.

Când are loc prima ediție?

Te așteptăm la prima ediție a Cafenelei Comunitare Ploiești joi, 14 iulie 2022, de la ora 17.00, la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești (curtea interioară, intrarea dinspre Parcul „Toma Socolescu”). Moderatorul întâlnirii este jurnalista Oana Despa și vor avea loc 2 paneluri de discuții privind problemele orașului.

Vom bea împreună o cafea bună și vom pune bazele unei colaborări solide și sănătoase pentru rezolvarea problemelor Ploieștiului.

Prima ediție a Cafenelei Comunitare este organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, Friends For Friends Foundation, Observatorul Prahovean, DADA Media, Prahova Economică.

Fundația Comunitară Prahova unește cauzele care contează cu oamenii cărora le pasă. Prin programele și evenimentele pe care le organizăm, unim resursele locale (timp, expertiză, fonduri) cu cele mai importante nevoi, pentru a susține proiecte inovative, care transformă județul nostru într-un loc în care ne dorim cu toții să trăim.

Concret, în cei 9 ani de activitate am susținut 195 de proiecte județene și 42 de burse, am implementat 22 proiecte comunitare și am ajutat 15 cazuri medicale cu peste 3.000.000 lei, împreună cu 95 de companii și fundații naționale și peste 1100 de donatori individuali. Fundația Comunitară Prahova este o organizație județeană autonomă, apolitică, non-profit, non-guvernamentală și nu se află sub influența niciunei companii sau persoane. Facem parte din Federația Fundațiile Comunitare din România (http://ffcr.ro/), alături de alte 17 Fundații Comunitare, cu care colaborăm pentru a aduce în județul nostru cele mai bune programe pentru dezvoltarea comunității.”, se arată în comunicatul de lansare al Cafenelei Comunitare Ploiești.