Mesajul disperat al unei angajate dintr-un cazinou din Ploiești: ”Închideți sălile de jocuri, noi ducem virusul acasă, la familie!”

O cititoare observatorulph.ro trage un semnal de alarmă privind pericolul de îmbolnăvire la care este expusă ca angajată a unui cazinou din Ploiești. Cu riscul de a-și pierde locul de muncă, femeia solicită închiderea acestor locuri care au devenit aglomerate.

Sesizarea cititoarei observatorulph.ro:

”Incep prin a va spune ca sunt angajata la o sala de jocuri , ceea ce reprezinta un real pericol in aceasta perioada. Atat eu cat si colegii mei intram in contact cu foarte multe persoane despre care nu stim nimic . Nu stim daca sunt infectati sau nu cu Coronavirus , nu stim daca trebuie sa fie izolati la domiciliu , nu stim din ce zone afectate vin !

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Tot ce stim este faptul ca ne expunem unor riscuri mult prea mari si nimeni nu ia masuri. Foarte multi s-au intors din tari straine ( pe unii dintre ei ii cunoastem si noi ca locuiesc in diferite tari, iar acum au revenit acasa), foarte multi ne calca pragul zilnic fara a se gandi o clipa la sanatatea lor si a celor din jur.

Vin "copii" de clasa a 12-a sa-si ocupe timpul acum ca scolile sunt inchise , vin pensionari care nu au ce face acasa si nu-si dau seama de gravitatea problemei , vin fel si fel de oameni din diferite zone !!!

M-am gandit ca dvs sunteti singura noastra solutie si speranta pt a se inchide toate cazinourile !

In timp ce patronii stau acasa, noi muncim in conditii de stres , de pericol pentru ca ei sa aiba de castigat. Pentru noi degeaba s-au inchis scolile daca mergem acasa la copii si familie dupa ce am interactionat cu atatia oameni si am umblat cu atatia bani care , dupa cum bine stiti sunt purtatori de microbi.

Drept urmare toate cazinourile ar trebui sa fie inchise ! Sa vii intr-un asemenea loc este o alegere , pe cand la noi angajatii este o obligatie !

De aici ne castigam traiul ! Noi nu putem sa stam acasa asa cum se cere, pt. ca ei, clientii, dar si administratorii sunt inconstienti, iar noi poate vom platii cu sanatatea .

Va multumesc pentru timpul acordat si sunt sigura ca prin intermediul dvs, mesajul meu va ajunge unde trebuie ! Va rog inca odata sa nu-mi publicati numele , repet: Nu vreau sa-mi pierd locul de munca ! Vreau sa stau acasa , in siguranta , asa cum este si indicat in aceasta perioada !”

Reamintim că președintele Iohannis va decreta astăzi starea de urgență în România, din cauza coronavirusului, însă premierul Ludovic Orban a declarat că nu se va ajunge, deocamdată, la izolarea la domiciliu a populației sau închiderea localurilor.