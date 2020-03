”Niște cetățeni” veniți din Milano s-au plimbat prin Berceni și prin Ploiești. Cum a procedat primarul din Berceni

Autoritățile locale din comuna Berceni, vecinul de la Est al Ploieștiului, iau în serios prevenția în ceea ce privește posibila contaminare cu coronavirus a cetățenilor. Primăria a transmis informări către cetățeni, clădirile publice au fost igienizate și dotate cu dezinfectant, accesul publicului în instituții este limitat, etc. Toate acestea au dus la un grad ridicat de implicare al cetățenilor în ceea ce privește evitarea expunerii la riscuri gratuite.

În acest context, venirea în comună a doi cetățeni, care au declarat public faptul că se întorc din Italia, mai precis din Milano, a creat îngrijorare printre cetățeni. Unii au apelat la autorități pentru a reclama faptul că este posibil ca acești oameni să încalce legea, alții la presă. Una dintre autoritățile contactate a fost primăria.

Cum a procedat primarul Cosmina Pandele?

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Nu avem absolut nimic cu acei oameni care vin din zonele considerate ca fiind de risc, atâta timp cât ei respectă legea.

Fiindcă am fost sesizați de un locuitor din Corlatesti de dimineață că doi cetățeni veniți din Milano se plimbă prin comună, am luat toate măsurile sa-i localizam pentru a le explica ce obligații legale au de îndeplinit odată întorși din acea zonă. Nu i-am găsit motiv pentru care am anunțat imediat toate instituțiile abilitate poliție, ambulantă, DSP, ISU, cu rugămintea de a lua măsurile care se impun.

La un moment dat, unul dintre cei doi domni a venit la primărie dar nu a intrat in instituție pentru că respectăm protocoalele stabilite in cadrul ședinței de comitet local de urgentă și am restricționat accesul cetățenilor. I-am transmis de la distanță ce are de făcut dar era destul de agitat si agresiv, sunt aproape convinsă ca nu a înțeles gravitatea refuzului sau de a respecta măsurile impuse! Nu a mai stat mult și a plecat.

Probabil că acum este deja în izolare avand in vedere ca toate autoritățile au fost sesizate! Chiar nu știu cum a putut ajunge pana in comuna noastră fără sa fie înregistrat și verificat! Din verificarile noastre el nu are domiciliul in comuna noastră dar parintii locuiesc in satul Corlatesti! Toți trebuie să respectăm legea și sa-i protejam pe cei din jur prin asumarea imediata a măsurilor impuse de autorități!”