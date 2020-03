Au voie supermarket-urile și mall-urile din Ploiești să blocheze mașinile din parcările lor? Pățania unui client la Penny Vest

Un ploieștean a reclamat blocarea discreționară a mașinii cu care soția sa a fost la cumpărături în magazinul Penny de pe Șoseaua Vestului de către o firmă din Popești Leordeni. În Ploiești, singura firmă autorizată să presteze astfel de activități este SGU Ploiești. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere oficial și IJP Prahova dacă o astfel de practică este legală.

Sesizarea cititorului:

”Soția mea a fost sancționată în parcarea Penny de pe Șoseaua Vestului din Ploiești pentru faptul că a staționat mai mult de două ore, deși a făcut și cumpărături. Totuși, zilnic stau aici mașini de vânzare sau cele ale unor angajați la instituțiile din zonă, fără să fie luată vreo măsură identică. Când soția mea i-a reproșat această discriminare celui ce se ocupă de blocări, răspunsul lui a fost că ei au acordul șefilor de la firma de pază și blocări. Păi atunci de ce mai exista un regulament afișat în parcare unde nu scrie că se fac excepții?!” se plânge cititorul.

Acesta ne-a trimis documentele care au stat la baza sesizării:

În situații similare, reprezentanții Penny au transmis următorul punct de vedere:

”PENNY Market are în vigoare un contract ce are ca obiect prestarea de servicii pentru monitorizarea parcărilor, avertizarea și notificarea celor care nu respectă regulamentul, cât și blocarea roților, atunci când prevederile regulamentului sunt încălcate. Acest contract se aplică doar pentru anumite magazine PENNY Market, acolo unde ne confruntam cu fenomenul de ocupare abuzivă a locurilor de parcare. În vederea contracarării acestui fenomen, a fost elaborat un regulament care se aplica în mod gradual. În parcările magazinelor PENNY Market exista postere cu regulamentul și alte materiale informative, adaptate în funcție de configurația acestora”.

La Ploiești, deși singura societate abilitată de Primărie este SGU, autoritățile locale nu au interzis această practică din parcările mall-urilor și supermarket-urilor.

În schimb, Primăria Timișoara consideră ilegală blocarea roților mașinilor și eliberarea acestora contra-cost.”

„Avand în vedere cele semnalate somam public centrele comerciale/supermarket-urile care practica blocarea rotilor autovehiculelor in parcarile lor, parcari care nu au acces controlat, ca in termen de 24 de ore sa renunte la aceste practici. In caz de neconformare, Comisia de circulatie isi rezerva dreptul de a retrage avizele emise si a proceda la inceperea demersurilor legale pentru inchiderea acceselor, precum si de a sesiza Politia Romana”, au transmis presei locale reprezentanții Comisiei de Circulatie a municipiului Timisoara.

În cazul unor procese sau amenzi rutiere, mai multe instanțe din țară au decis că atât parcarea unui magazin cât şi incinta unei benzinării, în condiţiile în care aceste spaţii sunt deschise circulaţiei publice auto şi pietonale sunt drumuri publice. Prin urmare, blocarea roților nu poate fi făcută decât de firma agreată de primărie!

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere oficial și IJP Prahova dacă o astfel de practică a magazinelor este legală.