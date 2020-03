Reacția părinților la anunțul privind închiderea școlilor și grădinițelor între 11 și 22 martie

Anunțul autorităților privind închiderea școlilor și grădinițelor între 11 și 22 martie a împărțit părinții în două tabere.

Dacă unii susțin că măsura este exagerată și se plâng că nu au cu cine să-și lase copiii acasă cât timp sunt la serviciu, cei mai mulți cred că decizia este necesară pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului,

Iată câteva dintre reacțiile cititorilor observatorulph.ro la decizia închiderii unităților de învățământ:

Mihaela Nicoleta Cotos Craioveanu Ganditi-va ca in Ploiesti, de exemplu, invata multi elevi navetisti. Acestia vor duce virusul in toate satele in care locuiesc. Chiar nu e cazul sa tratam situatia cu superficialitate. Populatia de la sate e alcatuita, in mare parte, din batrani...ei sunt cei mai expusi...

MIhaela Calmuschi Dar cand a fost gripa de ce nu au închis școlile? Si din cauza gripei s.a murit.....Noi am avut clase la scoala cand nu s.a prezentat niciun copil și scoala tot nu s.a inchis....

Mihaela Dinu Mâine de ce trebuie să meargă la școală? Nu inteleg! Care ar fi explicația?

Cos Tin Adică îi mai lasă o zi ca să fie treaba bună!