Reacția cadrelor medicale de la Movila la acuzațiile suspectului de coronavirus: ”A fost agresiv”

Reclamația unui prahovean internat la Movila din cauza suspiciunii de coronavirus a stârnit indignarea cadrelor medicale, care au transmis redacției noastre un punct de vedere. Medicii susțin că pacientul respectiv a fost recalcitrant, agresiv verbal, fiind nevoie de intervenția Poliției si Jandarmeriei.

Comunicatul conducerii Sectiei Boli Infectioase Adulti a Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Personalul medical al Sectiilor Boli Infectioase ale SJUP care au asigurat asistenta medicala pacientului Fieraru Adrian in varsta de 33 ani cu domiciliul in localitatea Barcanesti, internat cu suspiciunea de COVID-19, ne exprimam regretul asupra modului unilateral in care au fost relatate consideratiile pacientului.

Inca de la inceput si pe tot parcursul celor 4 zile de internare, pacientul a fost necooperant, agresiv verbal, adresand injurii personalului medical, amenintand chiar cu autoagresiunea si parasirea spitalului daca nu i se satisfac cerintele mereu altele.

S-a solicitat de mai multe ori interventia Politiei si Jandarmeriei ( care i-au procurat inclusiv incarcator pentru telefonul mobil). Pacientului i s-a suplimentat la cerere hrana cu portia medicului de garda.

Initial a refuzat recoltarea celei de a doua probe pentru COVID-19 la interval de 24 ore (conform protocolului) motivand ca nu a primit rezultatul primei probe recoltate la internare. Personalul medical i-a oferit consiliere, explicandu-i necesitatea recoltarii probei, pentru a putea fi externat cat mai repede posibil ( functie de rezultatul celor 2 probe recoltate si trimise la INBI Prof Dr “Matei Bals”)

Consideram rolul important al presei in a convinge populatia asupra necesitatii respectarii internarii, carantinei sau autoizolarii la domiciliu cand protocolul national o impune, ca cea mai buna atitudine pentru limitarea transmiterii noului coronavirus in randul populatiei. Inainte de a fi publicate, informatiile trebuiesc verificate din ambele surse – pacient si personalul medical al unitatii spitalicesti – mai ales intr-o problema de sanatate nationala si siguranta globala.