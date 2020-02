”Alocațiile copiilor se mai joacă și la păcănele”- acesta este motivul pentru care ministrul Muncii insistă cu voucherele

Tensiuni majore în societate pe tema modalității prin care vor fi plătite alocațiile. De la apariția ideii înlocuirii banilor cu vouchere, mulți părinți au umplut rețelele de socializare cu păreri pro și contra.

Alocațiile pentru copii ar trebui să fie destinate exclusiv celor mici, nu nevoilor celor mari, nevoi care nu mereu au legătură cu interesul copiilor. Primele discuții și tensiuni au apărut de la majorarea alocațiilor, considerându-se atunci că există o categorie socială, semnificativă, care va profita de sume mai mari pentru a face mulți copii, cărora să le cheltuiască alocațiile.

Pe de altă parte, discuția a mers și în zona afirmațiilor de genul ”păi suma oricum nu ajunge să crești un copil”. Perfect adevărat, suma nu ajunge pentru așa ceva, întrucât alocația este un sprijin acordat, nu o modalitate prin care statul suportă integral creșterea copiilor.

Iată ce afirmă într-o postare pe Facebook, Violeta Alexandru, ministrul Muncii: ”„Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceştia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocaţiile copiilor (mai) beneficiază şi aparţinătorii/părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului. Se mai joacă şi la păcănele.

În Constituţia României este garantat dreptul copilului de a primi alocaţie, dar este la latitudinea autorităţilor să găsească cele mai bune soluţii pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului. Da, am ridicat în discuţie ideea eficientizării sistemului actual; o soluţie ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuţie cu şcoala, ca să încurajăm părinţii să vină mai des la şcoală.”

