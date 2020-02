Veste bună pentru pacienții spitalului județean din Ploiești. Vor fi operați cu aparatură de ultimă generație 3D și 4 K. FOTO

Secția de chirurgie a spitalului Judetean de Urgență Ploiești a fost dotată cu aparatură medicalăde ultimă generație, care permite recuperarea rapidă și fără sechele a pacienților după operații.

Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti a achizitionat recent 2 linii ultramoderne de laparoscopie Storz 3D si 4 K. Chirurgia laparoscopica a revolutionat medicina, interventiile minim invazive laparoscopice devenind tratamentul standard pentru majoritatea afectiunilor.



Succesul laparoscopiei rezulta din faptul ca medicul poate rezolva leziunile intraabdominale sau intratoracice prin cateva mici incizii de 5-10 mm in locul clasicelor incizii mari, soldate cu cicatrici inestetice si o serie de complicatii precoce sau tardive. Chirurgia laparoscopica este minim invaziva, putin traumatica si necesita un numar mai mic de zile de spitalizare, recuperarea fiind mult mai usoara pentru pacienti, ne spune D-na Dr. Carmen Ionica „Sef sectie Chirurgie II” in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti



Trecerea de la laparoscopie clasica 2D la cea tridimensionala 3D a largit si mai mult profunzimea campului operator, claritatea si calitatea imaginilor fiind superioara(rezolutie 4K), contribuind astfel la un nou salt „aducand chirurgul in mijlocul problemei, fata in fata cu leziunea”.



Achizitia recenta a Consiliului Judetean Prahova aduce Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti intre primele unitati spitalicesti din tara care pot efectua toata gama de interventii chirurgicale minim invazive toraco-abdominalo-pelvine atat pentru afectiuni acute cat si cronice, laparoscopia 3D permitand vizualizarea foarte clara a unor structuri anatomice fine(vase, nervi), putandu-se executa suturi fine, disectii ganglionare in profunzime, operatii complexe cu histeroctomie radicala, chirurgie colo-rectala, oncologica si reconstructiile abdomino-pelvine.



Principalii beneficiari in urma dotarii Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti cu doua LINII COMPLETE DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICA 3D sunt locuitorii Judetului Prahova si a judetelor limitrofe, dotarile Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti crescand de la an la an, acest lucru permitand cadrelor medicale un tratament superior si o paleta marita a interventiilor chirurgicale efectuate, ceea ce nu poate fi decat un mare beneficiu pentru pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. (sursa: comunicatul Spitalului Județean Prahova)

FOTO

