Trafic de coșmar marți dimineață pe Șoseaua Vestului, din cauza semafoarelor de la Lămâița. ”Cine insistă cu prostia asta?!”

După ce au fost repuse în funcțiune, semafoarele din intersecia Lămâița au creat blocaje uriașe în trafic, în special la orele de vârf. După ce observatorulph.ro a publicat aseară un articol pe acest subiect, șoferii au revenit cu noi sesizări și imagini marți dimineață.

Sesizarea unui șofer transmisă pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. :

Buna ziua , cum toti deja stim si simtit niste baieti plictisiti care au facut studii de trafic intense ptr Ploiesti au decis sa dea drumul semafoarelor din zona Lamaita.

Ce aduc acestea in plus?

Un trafic mai prost , la pachet cu aglomeratie in giratoriul de la Pod W Mall si timp pierdut. Mai conteaza ca sunt puse sa tina verde cat sa treaca 5 masini? Probabil vreun sistem automatizat face analiza traficului, in speta vreo cascheta picata in vreun birou.

Ptr cine s-a imbunatatit ?

Cele 5 masini care vin dinspre General Eremia Grigorescu!? culmea si acolo au reusit clapaugii care au decis asta, sa faca blocaj.

Deci au reusit sa blocheze mai rau traficul de pe toate sensurile!!!!

Este greu sa iesi sa dirijezi in orele cu maxima aglomeratie ...mai bine iti bati joc. Sa puna semafoare din 10 in 10 m ar ajuta maxim!

Nu ne intereseaza dreptul lor la replica ci speram sa zboare din posturile caldute.

Un alt cititor ne-a trimis imagini cu blocajul de pe Șoseaua Vestului marți dimineață cu mesajul ”De la biserica din Baraolt pana la semaforul de la Lamaita am facut 15 min !!!! Pe Soseaua Vestului era coada de la semafor pana la sensul giratoriu Lidl. In intersectia asta, de 10 ani, nu au fost ambuteiaje niciodata si ffff rar cate o mica ciocnire. Cine insista domnilor cu prostia asta??? Numai incopetenti !!! Bataie de joc !!!”