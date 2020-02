Planul Urbanistic Zonal din Nordul Ploieștiului, contestat de cetățeni. ”Dispar zonele verzi de la blocuri, ne înconjurăm de betoane!”

Un cititor care locuiește în cartierul Eden, din apropierea spitalului județean de urgență din Ploiești, atrage atenția asupra problemelor de sănătate care vor fi generate de aplicarea noului Plan Urbanistic Zonal. Acesta se numără printre semnatarii unei petiții depuse la Primăria Ploiești prin care locuitorii din Nord cer autorităților locale și județene să nu implementeze PUZ-ul în forma propusă. ”Într-un oraș poluat, primăria vrea să înlocuiască spațiile verzi cu betoane, în loc să amenajeze un parc!” susține ploieșteanul.

Sesizarea cititorului:

Sunt locatar in cartierul Eden si va supun atentiei problemele schimbarii PUZ-ul in zona Spitalului Judetean. Deocamdata in discutie publica pana pe data de 11 februarie.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Noul terminal de transport, noua parcare a medicilor si apartinatorilor spitalului Judetean, noul rond de pe strada Gageni vor aglomera aceasta zona in loc sa o decongestioneze.

Aici nu includ extinderea UPU, singurul lucru bun. Locuitorii cartierului Eden au depus o petitie la Primarie pentru pastrarea vechiului PUZ, au fost si intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor, dar lucrurile se pare ca nu mai pot fi oprite, odata cu cedarea unor terenuri catre CJ Prahova.

Nu au fost facute studiu de impact inainte, nu au fost consultari, ci doar am fost pusi in fata faptului implinit. Dispar multe spatii verzi, locuitorii de pe strada Gageni vor pierde spatiul verde din fata blocului, iar noi din cartierul Eden vom fi inconjurati la propriu de betoane.

Zona este intradevar aglomerata acum, dar macar nu sunt ambuteiaje. Prin noul plan "de modernizare" traficul in zona Spitalului va creste de fapt. Se va muta asa zisa autogara de la Castor tot aici ( in asa zisul terminal din stanga spitalului) si in plus, prin extinderea spitalului, numarul celor care lucreaza sau care tranziteaza zona va supra-aglomera un spatiu si asa depasit.

Noi nu credem in aceste solutii urbanistice. Nu stiu daca se mai poate face ceva, dar macar populatia din zona sa fie informata. S-au prezentat doar necesitatile spitalului( corect, e nevoie urgenta) dar nu s-au avut in vedere deloc necesitatile zonei. Nu mai zic de lipsa unui parc pentru toata zona. Stim cu totii cum ne plimbam printre betoane. Multumesc!

Cum arată PUZ-ul în forma propusă de Primăria Ploiești