Examen auto 2020: Ce trebuie să faci ca să obții permisul de conducere

Persoanele care au împlinit 18 ani pot obține permisul de conducere pentru vehicule precum cele din categoriile B și BE, iar cei de 16 ani pot obține permisul pentru cvadriciclurile din categoria B1.

În vederea obținerii permisului, persoanele interesate trebuie să îndeplinească niște condiții, printre care și susținerea unui examen.

Ce documente va conține dosarul de examen:

o cerere-tip;



fişa de şcolarizare (valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor) emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;



certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și, după caz, copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;



chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere.



Taxa pe care trebuie s-o plătească solicitantul pentru obținerea permisului are valoarea de 68 de lei.

Detalii pe avocatnet.ro