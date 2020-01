Reacția Ecoburn după controlul inopinat al ministrului Mediului la incineratorul din Brazi

După ce ministrul Mediului, Costel Alexe, a efectuat ieri un control inopinat la incineratorul din incinta Parcului Industrial Brazi, în urma căruia a anunțat că a sesizat organele de cercetare penale pentru nereguli, reprezentanții companiei Ecoburn au transmis următorul punct de vedere:

”Pe teritoriul societatii, respectiv in curtea societatii nu sunt depozitate deseuri medicale fapt concretizat chiar din imaginile publicate, acestea fiind depozitate exclusiv in spatiile special amenajate din interiorul cladirii, respectiv in camerele frigorifice functionale. In imagini se observa deseuri provenite din activitati industriale care, in legislatia in vigoare nu trebuie depozitate in spatii frigorifice, acestea fiind ambalate – aceasta stare de fapt observandu-se in imaginile prezentate.

In curtea societatii sunt depozitate exclusiv deseuri care, in conformitate cu dispozitiile legale, pot si/ sau se impune a fi depozitate in aer liber, acestea fiind aranjate in functie de caracteristicile fizico-chimice precum si categoria de deseuri din care fac parte, conform masurii impusa de autoritatea de mediu.

Mai mult de atat din imaginile publicate, contrar afirmatiilor publicate, se observa faptul ca societatea noastra face toate demersurile pentru indeplinire masurilor impuse in urma ultimului control, observandu-se o necorelare/nesuprapunere a imaginilor cu declaratiile aparute.

Mentionam ca la data prezentei societatea se afla in perioada de conformare acordata de autoritatea de mediu pentru indeplinirea masurilor retinute in sarcina noastra cu ocazia ultimului control efectuat de aceasta.”