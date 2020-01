Zeci de intervenții, în weekend, pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Recomandările ISU Prahova

Peste 205 de pompieri din cadrul ISU Prahova s-au aflat la datorie, în weekend, și au intervenit în 43 de intervenții de situații de urgență.

Pompierii militari au intervenit la 28 misiuni de stingere a incendiilor. În 22 de situații au fost intervenții pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată, iar echipajele SMURD au acționat în 104 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, precum și în alte 13 misiuni pentru deblocare-salvare și protecție a comunităților.

„În acest weekend, 92 persoane au fost asistate medical de către echipajele SMURD, iar o persoană a fost salvată ca urmare a prăbușirii unui mal de pământ peste ea. Din nefericire, în această perioadă au fost și persoane care și-au pierdut viața ca urmare a situațiilor în care au fost implicate. În urma cazurilor înregistrate, două persoane au decedat din cauze medicale. Echipajele de salvatori au asigurat măsurile specifice la nouă accidente rutiere în urma cărora trei adulți au fost transportați la spital”, a precizat ISU Prahova.

Sfaturi ISU Prahova pentru prevenirea incendiilor:

Utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor în condiţii de vânt şi fără respectarea măsurilor obligatorii de protecţie favorizează propagarea incendiilor la locuințele oamenilor, proprietăți sau la fondul forestier.

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 – 50.000 pentru persoane juridice. De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, vă reamintim următoarele măsuri de prevenire:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

• Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;

• Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;

• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

• Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).

Sursă TEXT: ISU Prahova