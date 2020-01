Familiile cu cel puțin trei copii vor primi 35.000 de lei de la stat pentru un autoturism nou. Proiect

Mai mulți parlamentari UDMR au depus un proiect de lege prin care familiile cu trei sau mai mulți copii în întreținere să beneficieze de o sumă nerambursabilă de 35.000 de lei pentru achiziția unui autoturism nou. Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare începând cu 1 iulie.

Potrivit inițiatorilor, mașinile subvenționate de stat trebuie să fie spațioase, cu minimum 7 locuri și să îndeplinească norma de poluare Euro 5 sau Euro 6.

”Consideram ca lipsa unei oferte de fmantare adecvate familiilor numeroase in ceea ce priveste sectorul auto, afecteaza nivelul de trai al populatiei. De cele mai multe ori, alegerea unei masini are la baza rationamente estetice si fmanciare. insa atunci cand apar copiii, conteaza foarte mult alegerea unei mașini care asigura atat confortul si cat și siguranta pentru intreaga familie. Importanta achizitionarii unei ma§ini noi este punctul de baza al programului intrucat acestea sunt construite conform ultimelor standarde de siguranta, ceea ce in viata unei familii reprezinta cel mai important criteriu in alegerea unei masini. Luand in considerare ca pretul unui astfel de autovehicul este unul destul de ridicat, finantarea acordata de maxim. 35.000 lei de catre stat vine in ajutorul a numeroase familii, creand astfel nu doar confort ci și accesibilitate” se arată în expunerea de motive a inițiatorilor proiectului.