Când pot sta copiii pe scaunul din dreapta șoferului

La solicitarea unui cititor, observatorulph.ro a consultat legislația rutieră în privința transportului copiilor cu autoturismul.

Astfel, conform articolului 97 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

Totodată, copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.