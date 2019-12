În timp ce trotuarele sunt ocupate ilegal cu tot felul de ”țigănii”, un aprozar de familie din Ploiești nu-și poate expune fructele și legumele. FOTO-VIDEO

O mică afacere de familie din Ploiești este sabotată chiar de autoritățile locale. Este vorba de un aprozar deschis acum câteva luni în Piața Aurora Vest ai cărui proprietari încearcă, fără succes, să obțină o autorizație de expunere a legumelor și fructelor românești în fața magazinului. În timp ce Hale și Piețe le refuză cererea, trotuarele sunt pline de tot felul de chinezării!

Sesizarea proprietarilor aprozarului:

Noi suntem “ la Piata Aprozar”, o afacere de familie micuța dar cu multe planuri si o viziune diferită. Am pornit aceasta mică afacere pentru a încuraja micii producători si a vinde produsele noastre ( produse de părinții noștri in județul Olt.). Bineînțeles, intr-un aprozar trebuie sa existe si alte produse, respectiv fructe, asa ca am stabilit relații cu producători si am deschis un magazin frumos, cu autoservire in Piata Aurora Vest. Povestea noastră a ajuns la mii de romani din Ploiesti si mulți dintre aceștia ne sunt clienți.

Cum se știe foarte bine, in orice domeniu exista competiție. Suntem deschiși si facem fata competiției, ba chiar ne sprijinim reciproc atunci cand situația o cere. Ceea ce nu putem înțelege si tolera este ignoranta si refuzurile categorice din partea Hale Si Piețe Ploiesti. De trei luni ne zbatem si încercam sa obținem o autorizație prin care putem sa ne expunem produsele in limita a 30 de cm, in fata magazinului.

Nu ne dorim altceva decât sa funcționăm legal si sa facem un comerț frumos si elegant, iar expunerea sa pună in valoare produsele si magazinul. Ne dorim normalitate, sa avem aceleași beneficii ca si cei care sunt situați pe aceeași alee cu noi si au obținut aceasta autorizație.

Nu ne dorim gratuitate, vrem sa plătim si sa putem închiria acești 30 de cm, care nu incomodează pe nimeni si nu reprezintă calea de acees sau drumul public. Ne simțim discriminați si credem ca aceste nesoluționări reprezintă o modalitate prin care se încerca eliminarea noastră din Piata Aurora vest.

Un aprozar cu autoservire, in care clientul este pe primul loc, in care i se vorbește frumos si unde are posibilitatea sa își aleagă singur ceea ce dorește, reprezintă un pericol iminent pentru Hale Si Piețe. Un aprozar care cotizează către Stat, care creează locuri de munca si care își dorește sa funcționeze legal. Suntem oameni care își asuma ca fac acest comerț si informează oamenii corect in ceea ce privește calitatea si proveniența produselor.

Nu ne dorim ”drame”, vrem sa fie aceleasi beneficii si reguli pentru toată lumea. Hale si Piete, ne-au învârtit de colo-colo, ne au promis lucruri care nu s au realizat si ne tot păsuiasc. Nu exista loc pentru cei care vad in aceasta afacere corectitudine, bun simt si legalitate?

Pentru ca am fost insistenți si i-am rugat frumos sa ne ajute sa expunem produsele legal, am primit u ”bonus”: zilnic suntem in vizorul poliției.

Nu va imaginați ca ar putea sa fie in vizorul lor cei care vând lactate, brânza, legume, nuci chiar la marginea aprozarului nostru. Pe care le cumpara si ei, doar ca ei nu dau bon clienților. Si nici nu platesc taxe, sau chirie. Stau gratis, pe 80, 90 cm, nu 30 cat încercam noi sa închiriem.

FOTO

VIDEO

La un târg improvizat de Crăciun organizat de Hale și Piețe marfa este expusă direct pe trotuar: