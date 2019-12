Liviu Drăghici, profu’ de la Economic, care-i învață pe elevi managementul proiectelor prin acte caritabile. Cadouri și emoții oferite celor peste 130 de copii din Bughea

Liviu Drăghici este unul dintre cei mai activi și creativi prahoveni pe care i-am cunoscut. Un mare fan al Petrolului, un pasionat al științelor economice pe care le predă la Colegiul „Virgil Madgearu“ din Ploiești, un tip cu un simț al umorului fantastic, Liviu Drăghici este și o persoană nelipsită din peisajul actelor caritabile. Le face în stilul său, încercând să insufle dorința și buruia faptei bune copiilor și elevilor săi, deopotrivă. În acest an, a fost Moșul celor peste 130 de micuți din Bughea.

Cum vacanța se apropie cu pași repezi, iar zilele premergătoare Sărbătorilor se transformă într-un adevărat haos în magazine, pe șosele, peste tot, Liviu Drăghici a sunat mobilizarea încă de pe la mijlocul lui noiembrie. Și astfel, după o organizare ca la carte, vineri, pe 13 decembrie, toate au fost pregătite și, însoțit de 22 de voluntari inimoși, a plecat în comuna Teișani, în satele Bughea de Sus și Bughea de Jos.

Copiii de la grădinița și școala din cele două localități au primit cadouri constând în dulciuri, jucării și rechizite.

Proiectul derulat la acest sfârșit de an este doar un episod a ceea ce a devenit deja o frumoasă tradiție pentru Liviu Drăghici și echipa sa de voluntari, constituită în mare parte din liceeni de la „Economic“. An de an, datorită proiectelor sale de suflet, sute de copii din mediul rural se bucură de momente și cadouri mult dorite.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Proiectele de acest gen reprezintă modul prin care eu, și cei care ne sprijină, oferim ceva înapoi societății. Am început acum 7 ani și, initial, acționam pe cont propriu. Strângeam bani de la prieteni și cunoștințe și mergeam la o familie cu mai mulți copii.

Am fost astfel la Corlătești, la Boldești-Grădiștea, până când cineva m-a întrebat de ce nu fac publice genul ăsta de acțiuni. Inițial, eram de părere că dacă faci un bine, e bine să îl faci în tăcere, nu să postezi asta pe facebook, dar, ulterior, m-am gândit că poate sunt multe persoane care pot și vor să ajute și care nu au timp sau cauze pe care să le susțină.

Așa că, în 2017, am selectat câțiva voluntari dintre elevii mei și am mers la 87 de copii din cinci centre de plasament din județ. În 2018 am fost la cei 115 copii din Pietriceaua, iar anul acesta la cei 131 de copii din Bughea de Jos și Bughea de Sus”, ne-a mărturisit Liviu Drăghici, coordonatorul campaniei de voluntariat și care, în plus față de cele enumerate mai sus, este și președintele Asociației Ai Carte.

Dincolo de acțiunea caritabilă și de bucuria pe care o oferă copiilor, Liviu și elevii săi profită de ocazie să învețe management de proiect într-un mod practic. „Ne adunăm cu o lună înainte, stabilim scopul proiectului, facem planul, estimăm costurile și resursele, stabilim lista de stakeholderi, identificăm riscuri – cam tot ceea ce se face în managementul de proiect. Apoi împărțim responsabilitățile între noi și ne apucăm de treabă”, a completat profu’ de la Economic.

Deși strângerea sumelor necesare reprezintă o provocare, echipa de proiect a reușit de fiecare dată să dispună de resursele necesare: „Ne ajută mulți oameni de bine. Prieteni, clienți de la anticafenea, foști colegi din multinaționale, dar și persoane pe care nu le cunoaștem. Si avem și câteva firme care direcționează către Asociația Ai Carte 20% din impozitul pe profit sau care ne sponsorizează cu dulciuri, fructe, rechizite sau chiar vitamine. Plus Radu și Bogdan care pun masinile la bătaie de fiecare dată”, ne-a mai spus interlocutorul nostru.

Experiența a fost una marcantă, în sens pozitiv, și pentru elevii voluntari. Dacă, initial, au privit aceste lucruri ca pe o lecție în care să mai învețe câte ceva din managementul proiectelor, ulterior, după întâlnirea cu cei mici, sentimental a fost cu totul altul.

„Am știut, din momentul în care am a fost făcută lista, cât de fericiți aveau să fie copiii când vor vedea jucăriile și dulciurile. Ceea ce n-am știut și nu am putut preconiza au fost emoțiile noastre când le-am văzut bucuria. Drumul spre Bughea l-am parcurs cu zâmbetul pe buze. În drumul spre casă am avut lacrimi în ochi”, ne-a mărturisit Ana-Maria, elevă în clasa a XI-a

„Pe mine, acestă experiență m-a făcut să apreciez mai mult ceea ce îmi oferă părinții mei și să nu-mi mai bat joc de posibilitățile pe care le am atât sufletești, cât și materiale.

Am învățat că nu te costă nimic să faci un bine, și cel mai frumos sentiment e să vezi cum un copil se bucură pentru o simplă portocală. O experiență fără cuvinte și-I mulțumesc domnului profesor că mi-a dat ocazia s-o trăiesc”, sunt cuvintele Cătălinei, elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești.

Sursa foto: Liviu Drăghici