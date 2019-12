Marș de protest, la rafinăriile din Ploiești, împotriva poluării

Aproape 100 de ploieșteni au participat, ieri, la un protest împotriva poluării de către rafinării.

O coloană de aproximativ 30 de mașini a oprit la fiecare rafinărie din Ploiești și împrejurimi, iar șoferii și pasagerii au protestat pașnic împotriva poluării.

Printre inițiatorii protestului s-a numărat și scriitoarea Camelia Iuliana Radu, care a postat pe pagina de Facebook ”Stop poluării orașului Ploiești” mulțumiri participanților:

”Avand de parcurs peste 30km, am acceptat provocarea si nu ne pare rau. Dimpotriva, credem ca oameni din tot Ploiestiul au reusit sa ne vada, sa stie ca existam, iar acest lucru este un punct castigat. Ne-a amuzat ca cei de la Lukoil ne filmau, iar mamici cu copii in brate se opreau pe trotuare pentru a ne vedea.

Fireste, a fost alaturi de noi, Silviu Gurlui, tocmai de la Iasi, mare bucurie ca a venit, asa cum, de data asta, alti ploiesteni au venit, si, stim ca vor mai veni. facem pasi si chiar daca presa, cu mici exceptii, a ales sa ne ignore, totusi, ploiestenii sunt mai importanti pentru noi. data viitoare vom avea si un altfel de protest, veti vedea la vremea potrivita. Surpriza, asa cum v-am obisnuit, prezenta naostra in Ploiesti se va face simtita in toate modurile posibile.

Multumim Politiei Ploiesti si Jandarmeriei pentru implicarea discreta si impecabila, pentru faptul ca au avut grija ca evenimentul sa se desfasoare in cele mai bune conditii, in trafic si la cele cateva opriri. La primavara, speram sa fiti mai multi, la protestul pe biciclete. incercam sa multumim pe toata lumea, sa fim prezenti pentru toti. Dragilor, AER CURAT IN NOUL AN!

sursa foto: Facebook/Stop poluării orașului Ploiești