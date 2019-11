Programul traseelor speciale ale TCE pentru Orășelul Copiilor și Târgul de Crăciun din Parcul Municipal Vest

Anul acesta, Orășelul Copiilor și Târgul de Crăciun vor fi organizate în incinta Parcului Municipal Vest, deschiderea oficială fiind anunțată de primărie pentru seara ziei de 5 decembrie. Pentru facilitarea accesului, TCE Ploiești anunță punerea la dispoziția ploieștenilor a unor curse speciale, biletul de călătorie costând 2,5 lei.

Comunicatul TCE:

In perioada sarbatorilor de iarna, actiunea „ORASELUL COPIILOR” se organizeaza in incinta Parcului Municipal Vest. Astfel, incepand cu data de 01.12.2019 se pune in functiune traseul 43 SPITALUL JUDETEAN – PARCUL MUNICIPAL VEST, care va avea ruta si statiile urmatoarele :

-sens spre PARCUL MUNICIPAL VEST: Gageni, Soseaua Nordului, Soseaua Vestului, Marasesti, drum acces PARC MUNICIPAL VEST, cu statiile : Spitalul Judetean, Cramele Halewood, Complex Mestesugaresc, Complex Mic, Restaurant Nord, Malu Rosu (comuna cu cea a tr.44), ACR, Biserica Inaltarea Domnului /Sos. Vestului, Bloc 39, West Mall, Parc Municipal (incinta).

-sens spre SPITALUL JUDETEAN : drum acces PARC MUNICIPAL VEST, Marasesti, Sos.Vestului, Soseaua Nordului, Gageni cu statiile : Parcul Municipal incinta, OMV, Lamaita, Biserica Inaltarea Domnului /Sos. Vestului, Ofelia, Deltei, Restaurant Nord, XXL MegaDiscount, Complex Mestesugaresc, Cramele Halewood, Spitalul Judetean.

Plecari de la Spitalul Judetean :

L-V : 1405 , 1505 , 1610 , 1710 , 1810 , 1910 , 2010

Plecari de la Parcul Municipal( Oraselul Copiilor ) :

L-V : 1440 , 1540 , 1640 , 1740 , 1840 , 1940 , 2040

Plecari de la Spitalul Judetean :

S-D : 1005 , 1105 , 1205 , 1310, 1405 , 1505 , 1610 , 1710 , 1805 , 1905, 2005

Plecari de la Parcul Municipal( Oraselul Copiilor ) :

S-D : 1040 ,1140 , 1240 , 1340 , 1440 , 1540 , 1640 , 1740 , 1840 , 1940 , 2040

De asemenea, incepand cu data de 01.12.2019 se prelungesc la PARCUL MUNICIPAL VEST anumite curse ale traseului 2 Gara Sud – Gara Vest, atat in zilele de luni – vineri, cat si in zilele de sambata si duminica, dupa cum urmeaza :

Plecari de la Gara Sud :

L-V : 1340 , 1438 , 1538 , 1631 , 1739 , 1834 , 1929 , 2017

Plecari de la Parcul Municipal ( Oraselul Copiilor ) :

L-V : 1405 , 1500 , 1605 , 1700 , 1805 , 1900 , 1955 , 2055

Plecari de la Gara Sud :

S-D : 0947 , 1047 , 1147 , 1232, 1347 , 1447 , 1547 , 1617 ,1747 , 1847 , 1902, 2037

Plecari de la Parcul Municipal ( Oraselul Copiilor ) :

S-D : 1010 ,1110 , 1210 , 1300 , 1410 , 1510 , 1610 , 1710 , 1810 , 1915 , 2015, 2100