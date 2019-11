Reacția prahovenilor după comunicatul Ecoburn, care susține că imaginile sunt trucate

Numele societății Ecoburn apare frecvent în scandalurile legate de poluare, unele deosebit de grave. Autoritățile de mediu au sancționat societatea pentru activitatea de la incineratorul situat în zona Brazi, la marginea Ploieștiului.

Situația pe care presa prahoveană o semnalează de câțiva ani a fost reflectată în zeci de materiale, toate având la bază documente și probe foto-video, unle dintre acestea constituind baza pentru cercetările penale care deocamdată nu au avut finalitate. De curând, subiectul a căpătat anvergură națională.

Cert este că aproape de fiecare dată, reprezentanții societății Ecoburn au reacționat, susținând că este vorba despre campanii denigratoare și că nu au fost sancționați de către autorități. Unul dintre exemple AICI.

Ieri, reprezentanții Ecoburn au emis un nou comunicat, susținând că ultimele imagini apărute în spațiul public sunt fie trucate, fie din alte județe. Dreptul la replică poate fi lecturat AICI.

Imediat după publicarea articolului, prahovenii au reacționat vehement. Iată câteva dintre comentariile acestora, postate atât pe site-ul nostru, cât și pe pagina de facebook a observatorulph.ro:

”Prima data am ras, dar mai degraba sunt furioasa! Sunt furioasa de lipsa rusinii si a onoarei a celor de la conducerea incineratorului! De aceea le propun sa se mute impreuna cu familiile in incinta... au curaj?” Roxana A.

”Pe hârtie au echipamente de ultimă generație, în realitate sunt cu gândul la câți bani le intra în buzunar. Nu au nici măcar bun simț să nu mai mintă. POLUARE EXISTĂ.” Georgeta B.

”Pai daca nimeni nu polueaza aerul, de ce ma duc sambata la o inmormantare? Cancer, forma agresiva, rara! De ce plange prietena mea, ca tatal ei are cancer? De ce mor atatia oameni de cancer in Comuna Brazi? Suntem noi paranoia? Am inebunit cu totii??? Miroase a moarte in comuna noastra! Cum sa taci si sa inchizi ochii, cand copii nostrii sunt in pericol? Nu se poate asa ceva! Nu doar ei polueaza.” Ciprian G.

”Cine și dece ar truca aceasta filmare ?? Oameni plini de lăcomie , de parca sunt nemuritori ...” Mihai S.

”Minciuni si nesimțire, bătaia de joc față de semeni, e la cote maxime!!!! Bine ca ne sunt buzunarele pline...” Raluca S.

”Si marmota invelea ciocolată... Verificarile au fost făcute de aceeași GM care baga toate mizeriile pe sub preșuri? Au dat declarația acum dupa ce au făcut "curat"? Daca erau corecți invitau presa in incinta lor din secunda in care au apărut acuzațiile. Ce oameni mizerabili!!!” Mihaela N.

”Cum nu dacă e suficient sa deschizi geamul și sa îl închizi imediat la loc și se simte mirosul în aer și nu mai spui sa pleci la munte la aer curat și când te întorci sa te ia durerea de cap instant! Oare de la poluare sa fie?!!” Andreea B.

Și seria comentariilor continuă. Observatorulph.ro vă mulțumește pentru implicare!