Lecție de viață oferită de o fetiță din Băicoi, diagnosticată cu cancer la numai 10 ani. FOTO

Ne e greu să scriem, ne e greu să citim, ne e greu să ascultăm. Ni se amestecă golul din stomac cu starea de compasiune, de teamă și de respingere a faptului că boli atât de grave, de nemiloase pot lovi în niște copii. Citim altceva, schimbăm canalul sau le cerem celor care ne povestesc să tacă. Dar ei, părinții acestor micuți, nu mai au cum să recurgă la o astfel de „fugă“…

Coșmarul a luat de mână viața de zi cu zi a acestor oameni pentru care orice minut, alături de copilul bolnav, este ca o luptă cu sabia deasupra capului. Astăzi, s-o „ascultăm“ pe Laura, mama Inei Voicu (10 ani) din Băicoi. Copila are leucemie.



Pentru că timpul apasă, pentru că trebuie să-ți găsești refugii, pentru că trebuie să lași orgoliile și să ceri ajutor, Laura a ales să vorbească, prin intermediul rețelelor de socializare, despre trăirile și pașii făcuți alături de copila sa de când un pat de spital a devenit „acasă“.

„17 Martie 2019, pentru mine, Laura, mama Inei, este cea mai urâtă zi din viața mea de până acum. Cea mai urâtă ți grea zi, din cei 40 de ani trăiți până acum!!! Sunt sigură că la fel de urât și greu a fost și pentru Andra, surioara Inei,... și pentru toți cei care țin la noi!

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Dar cum din orice lovitură a vieții înveți multe: înveți să lupți, înveți să te depășești pe tine, ca om, așa am învățat și noi multe lucruri pe care nu putem să nu le împărtășim și celor care au nevoie sau celor care nu au, dar vor să afle cât de puternici pot fi copiii în fața furtunilor vieții! De asemenea, vă dorim tuturor multă sănătate, înțelepciune și liniște sufletească!

Ina - aproape 10 ani, leucemie limfoblastică acută, din fericire acum «in remisie», (fără urmă de boală).

Andra - 11 ani, încearcă să înțeleagă de ce, într-o duminică, viața ei s-a schimbat radical. Mama și sora ei în spital, ea mutată la bunicii materni, altă școala, altă casă, fără a ști ce urmează.

Eu - 40 ani, încerc să mă adun, încerc să nu îmi mai pun întrebări, ci să caut soluții, cele mai bune soluții pentru copiii mei, dar creierul meu este blocat... Încep să mă rog, să mă rog la Dumnezeu să nu mă lase, să nu îmi ia copilul, să o apere de suferință, să îi ia boala ei și să mi-o dea mie…”, este una dintre postările cutremurătoare ale mamei copilei bolnave.

Citește despre Mobilizarea fără precedent a localnicilor din Băicoi pentru Ina



În tot acest timp, Ina a umblat prin spitale, a ajuns ăn Italia, acolo unde, momentan, se și află sub tratament, însă lupta este una de durată.

Au încercat s-o țină departe de diagnostice implacabile, să-i spună în permanență că are o infecție care va trece. Până într-o seară, când Laura a fost pusă în fața unor serii de întrebări, dar și…răspunsuri.

„O rază de lumină:

După aproximativ trei săptămâni de la internare, când tratamentul începuse să își facă «treaba» foarte bine, Ina îmi punea tot felul de întrebări, de genul: «De ce m-am îmbolnăvit? De ce eu? Se va îmbolnăvi și Andra? Colegii mei pot lua boala de la mine? Mami, să nu te îmbolnăvești și tu...". I-am spus că nu mai este bolnavă, deja se simțea bine, mânca foarte bine, tolera tratamentul foarte bine...

S-a uitat fix la mine și m-a întrebat dacă «infectia» ei a dispărut complet. Da, i-am spus eu, dar trebuie să facem tot tratamentul, chiar dacă este lung, ca să nu se mai îmbolnăvească niciodată, sa fie toată viața sănătoasă «tun»!

S-a luminat imediat la fața, și-a dat măscuța jos și mi-a făcut cadou cel mai minunat zâmbet. Iar cu acel minunat zâmbet pe față m-a întrebat: «Mami, eu am cancer? D-aia mi-ai spus că pentru o scurtă perioadă mi se va rări foarte tare părul? Iar copiii de aici sunt toți fără păr?»... Am încercat să mormăi un «nu», dar Ina m-a întrebat imediat: «Leucemia înseamnă cancer? Știu că am leucemie, am auzit când vorbeați,... asta e infecție sau cancer?

- «NU mai ai nimic Ina, sângele tău este curat acum!» și încercam să îi zâmbesc...Nu mai puteam să vorbesc, dacă mai scoteam un cuvânt cred că nu mă mai puteam opri din plâns. Dar ea, parcâ vrând să mă liniștească tot pe mine: «Hai că oricum nu contează pentru că eu mă regenerez repede, hai să o sunăm pe Andra pe camer!»”.

Ina rămâne sub tratament până în 2021. Momentan, se află la Spitalul Pediatric Bambino Gesu din Roma. Are nevoie de noi ca să treacă și peste acest hop. Sănătatea e scumpă, și la propriu, și la figurat. Pentru continuarea procedurilor, Ina Voicu mai are nevoie de vreo 10.000 de euro, sumă pe care, împreună, o putem aduna.

Donațiile se pot face în contul deschis la BRD, titular VOICU LAURA ELENA

IBAN: RO88 BRDE 300SV 40154153000

Sau online, pe facebook: Împreună pentru Ina

Poveștile de pe patul de spital, le puteți citi și AICI

Foto: facebook Laura Voicu