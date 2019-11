Cum văd precupețele de la Halele Centrale alegerile prezidențiale: „Când mă duc la vot, îi spun «șefului» să-mi dea o bere“ FOTO-VIDEO

Ziua de duminică este una în care românii își aleg președintele pentru următorii cinci ani. Cu toții au așteptări mari și speră ca prin votul lor să reușească să pună în fruntea țării omul care să le ofere schimbarea în bine. Este ceea ce-și doresc inclusiv precupețele de la Piața Mare din Ploiești. Unele dintre ele speră, mai în glumă, mai în serios, ca în schimbul votului de duminică să primească cel puțin…o bere la staff-ul de campanie el celui pe care-l va vota.

Le vedem zi de zi la tarabele din piețe. Își expun marfa, încearcă să-și convingă clienții că au cele mai bune și ieftine produse, negociază etc. Dar, totodată, aceste negustorese sunt și printre primele persoane care iau pulsul puterii de cumpărare a românilor. Are omul bani, le merge și lor afacerea cu legume-fructe, n-are, nu le merge nimic. Trebuie să lase la preț, iar de multe ori, chiar și așa, se văd nevoite să arunce cantități mari din produse.

Așa că vrând-nevrând, la piață se discută mai ceva decât în Guvern despre domenii-cheie, precum economia, agricultura, munca, siguranța, sănătatea etc. Acum, în topul subiectelor discutate este votul de duminică, un tur la care mai toți vor să ajungă, fie că vor merge în localitatea de domiciliu, fie vor alege pe liste suplimentare.

Elena din Târgoviște a votat aproape la toate tururile. Ne-a spus că alegerile sale n-au coincis cu cele ale majorității în vreo 60-70% dintre situații. Însă acest lucru n-o va împiedica să meargă duminică la urne împreună cu membrii familie. Speră într-o schimbare, într-un trai mai bun. (VEZI VIDEO 1)

Aceleași așteptări le are și Maria Dumitru, din comuna Băleni Sârbi. Speră într-un trai mai bun și ai săi. Ea se ocupă cu comerțul la piață, unde stă între 12-14 ore/zi, iar soțul și copiii săi cu treburile acasă. Nu mai găsesc zilieri care să-i ajute la muncă, pentru că mai toți care ar fi putut face acest lucru au preferat să ia calea străinătății. (VEZI VIDEO 2)

La tarabă am găsit-o și pe Elena Dan, tot din Băleni Sârbi. Are aproape 80 de ani și este o „pată de culoare“ prin energia, sinceritatea, dezinvoltura pe care le are față de orice subiect. Duminică va face tot posibilul să ajungă la vot, în localitatea de domiciliu, acolo unde speră să fie și răsplătită pentru exercitarea dreptului său. Nu cere mult, dar cu un morcov în mână și foarte hotărâtă, bătrâna ne-a spus că așteaptă de la „șefu’“ (n.r. primarul) să-i dea o bere. (VEZI VIDEO 3)

Urnele se vor deschide, duminică, la ora 7 și se vor închide la 21.00, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care mai există alegători în secția de votare sau așteptând la cozi. Cetățenii cu drept de vot pot merge la orice urnă pentru a alege președintele, însă pot vota o singură dată.

VIDEO 1: Elena



VIDEO 2: Maria Dumitru





VIDEO 3: Elena Dan





FOTO: