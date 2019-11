Furt în incinta mall-ului Winmarkt Omnia. ”Am rămas fără bicicletă, iar Poliția nu face nimic”

Un cititor a reclamat redacției observatorulph.ro că a fost victima unui furt petrecut marți, 12 noiembrie, în incinta mall-ului Winmarkt Omnia.

Sesizarea cititorului Florin T. (31 ani):

”Buna ziua! Va scriu pentru ca nu stiu ce alte etape mai am de parcurs in astfel de momente. Marti seara (12.11.2019), in jurul orei 18 am fost prădat de catre un hot in incinta mall-ului Winmarkt (Omnia). Mi s-a furat bicicleta din imagine (DHS rosie cu albastru) si ca orice cetatean, cu incredere in Politia Romana am apelat una din sectiile de politie din zona. La scurt timp a venit un echipaj de la Sectia I, am identificat si faptasul cu ajutorul camerelor de supraveghere, dar atat. Pana astazi nu am nici macar un indiciu de la organele competente cum ca s-ar fi gasit bicicleta / faptasul. Ca in orice alte situatii de acest gen, consider ca politia are habar de persoanele care se ocupa cu astfel de furturi si stiu cam la ce "usi" sa bata, dar lipsa de interes si de respect fata de cetateni ma dezamageste enorm. Am scris si pe facebook pe diferite grupuri de vanzare/cumparare...unele persoane iau in ras astfel de anunturi, altii te ajuta cum pot prin share-uri sau sfaturi ( de aceea le multumesc celor din urma pentru implicare si ajutor). Intrebarea mea este: De ce trebuie de fiecare data sa apelam la alte mijloace pentru a ne face dreptate? Stiind cum procedeaza acesti indivizi, de cat timp are nevoie politia romana sa caute si sa cerceteze acesti hoti? Va multumesc enorm pentru intelegere!”.

Cei care au informații privind bicicleta din imagine sunt rugați să contacteze proprietarul prin intermediul nr de whatsapp 0726.221.596 - observatorulph.ro.