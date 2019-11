De 6 luni în Spitalul Județean Ploiești, doamna Mariana a fost abandonată de familie și de societate. Noroc cu personalul medical

Are 60 de ani și a ajuns în luna mai a acestui an în Spitalul Județean de Urgență Ploiești, în urma unui traumatism, cauzat de o cădere. Sunt 6 luni de când nimeni nu a mai vrut să știe de soarta ei.

În această dimineață, stând de vorbă cu chirurgul Dan Oprea, am aflat despre cazul acestei femei. ”Mi-e milă de bietul suflet și aș vrea să facem ceva pentru ea”, mi-a spus doctorul Oprea. ”Este la noi, la secția Chirurgie II, la salonul 1. Vino să o vezi, poate găsim o soluție.”

Am plecat imediat spre SJU. Ajuns la salonul unde este internată cea despre care vorbim astăzi, am încercat să aflu mai multe. Era speriată și nu a scos niciun sunet. Se temea parcă să nu fie luată de acolo și aruncată în stradă. Privea cu atenție și părea că înțelege ce o întreb, însă refuza să răspundă. Cu mare poftă mușca dintr-un măr, de parcă nu mâncase nimic de multă vreme.

Nu era chiar așa. Mâncase, așa cum o face în fiecare zi. Este hrănită și îngrijită cu mare atenție de medicii, asistentele și infirmierele de pe secție, oameni cu suflet mare, impresionați și ei de cum poate un om să fie abandonat de familie și societate. Și tot pesonalul secției a strâns bani pentru analize. Au ajutat cum au simțit un suflet de om, de care nimeni nu se mai interesează.

”De 6 luni nimeni nu o caută. Am găsit niște rude, care au promis că vin să o ia, însă nu au mai dat niciun semn. Am apelat și la Asistența Socială, care s-ar fi apucat să facă ceva demersuri pentru a o prelua și a o duce într-un centru de îngrijire. Sunt însă 6 luni... Noi am ține-o, și am îngriji-o, așa cum am făcut-o timp de o jumătate de an, dar știți cum este situația cu locurile din secția Chirurgie. Mereu sunt insuficiente și mereu cineva ar avea cu adevărat nevoie să stea în acel pat”, am aflat de la personalul secției de Chirurgie a SJU.

Deși este conștientă, nu coboară niciodată din pat. Uneori vorbește cu cei din salon, mai ales noaptea. Așa cum este de înțeles, nu-i voi dezvălui identitatea, aceste rânduri fiind doar un apel la cei de la Asistența Socială, pe care îi rugăm să urgenteze formalitățile, iar femeia să ajungă într-un centru, în care să primească atenția de care are nevoie. În ceea ce privește familia, renunțăm la a ne face speranțe.