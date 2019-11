Scandal la poarta Colegiului Spiru Haret din Ploiești. Un părinte a sunat la 112! ”Copiii noștri au ajuns ca pușcăriașii!”

Observatorulph.ro a publicat recent articolul ”Elevii Colegiului Spiru Haret din Ploiești, care întârzie la prima oră, ținuți la poartă. VIDEO”. Astăzi un părinte indignat de regulamentul impus de conducerea liceului a sunat la 112.

Cristian U. a povestit pentru observatorulph.ro ce s-a întâmplat:

”În această dimineață am ajuns cu copilul meu la liceul Spiru Haret și am constatat că paznicul interzice accesul celor care au întârziat chiar și un minut. Mi se pare o măsură abuzivă pentru că elevii sunt ținuți la poartă, precum câinii. Am sunat la 112, a venit o patrulă de jandarmi care m-a legitimat și, după o discuție cu cei din conducerea liceului mi-au spus că nu au ce să facă. Mai mult, mi-au spus că pot fi amendat pentru apel la 112 nejustificat. În acest timp o copilă a încercat fără succes să intre în curtea colegiului, poarta fiind încuiată. I-am întrebat pe jandarmi cine răspunde dacă eleva pleacă la gara de sud, de exemplu, să-și ia un suc și pățește ceva? Mi-au răspuns că nu e treaba lor!”

Printre elevii ținuți la poartă o oră, dimineața, se numără și navetiștii, care depind de mijloacele de transport pentru a ajunge la cursuri.

”Ce vină au elevii dacă întârzie trenul sau microbuzul? Ar trebui să vină cu noaptea în cap la școală? Noi ne trimitem copiii la liceu și ei stau la gard, ca pușcăriașii. Înțeleg că trebuie disciplinați, dar lasă-i măcar să aștepte într-o sală, nu pe stradă, afară. Ce se va întâmpla la iarnă, când va fi ger? Cine răspunde dacă se îmbolnăvesc?” a fost mesajul unui alt părinte.

Observatorulph.ro a încercat, fără succes, să contacteze telefonic conducerea colegiului i a făcut o solicitare online pentru un punct de vedere.