Povestea de succes a unei absolvente a Colegiului A.I Cuza din Ploiești. A devenit ”ambasador” în Japonia și Franța

Oana Dumitru a reușit să evadeze din blocurile gri ale Ploieștiului și să devină un ambasador al orașului în țări precum Franța sau îndepărtata Japonie.

Oana trăiește acum în Țara Soarelui Răsare, unde este voluntar al Centrului de Studii Româno-Japoneze din cadrul Universității Româno-Americane. Deși avea un loc gratuit în cămin, Oana a preferat să-și ia o slujbă cu jumătate de normă pentru a-și plăti chiria la o garsonieră.

Tânăra a acordat un interviu publicației editiadedimineata.ro, în care a vorbit despre copilăria și adolescența petrecută în Ploiești.

Chiar dacă începerea școlii a însemnat mai mult timp petrecut la bloc, Oana nu a renunțat la obiceiul cățăratului în copac.

„Când eu am intrat în școala primară, mama a decis să devină casnică și să se axeze pe mine și fratele meu. De atunci, copilăria mea a continuat în jurul blocului în care locuiam, alături de copiii cu care mergeam împreună la școala din cartier, Școala Sf. Vineri fiind numele acesteia. Și aici am continuat cățăratul în copaci, bătutul mingii până la ore târzii, cheta pe care o făceam cu ceilalți pentru a ne lua suc și chipsuri, primul calculator cu care ne conectam la internet prin firul de telefon și lista poate continua. Mă consider norocoasă ca am avut parte de o copilărie atât la țară, cât și la bloc, întrucât diferențele între aceste două «lumi» au contribuit la formarea persoanei care sunt eu acum.”, crede Oana.

Când era mică, Oana visa să devină biolog marin.

„Întrucât fiecare dintre noi a avut măcar un vis când era mic, am să mă laud și eu cu al meu. Când eram mică, am fost influențată de bine-cunoscutul Steve Irwin, care m-a inspirat să îmi doresc să devin biolog marin. Desigur, visul s-a spulberat când am fost pusă în fața situației de a-mi decide liceul la care îmi voi continua studiile. În timpul gimnaziului, o curiozitate față de istoria românilor a născut în mine și m-a determinat să dau la o parte biologia marină și să aleg traseul pe Științele Sociale la Colegiul Național «Alexandru Ioan Cuza», unde am avut parte de un profesor de istorie care a făcut din curiozitatea mea o pasiune. La facultate, am ales să merg pe Afaceri Internaționale la Universitatea Româno-Americană, deoarece îmi stabilisem singură să învăț despre mai multe domenii, cum ar fi turismul și diplomația”, spune tânăra. Citește articolul integral pe editiadedimineata.ro