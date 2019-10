”Cum te umilește Distrigaz pentru un aviz”. Pățania unui prahovean

Un cititor care are nevoie de avizul Distrigaz pentru obținerea unei autorizații a povestit umilința prin care a trecut la sediul companiei care deține monopol în acest domeniu. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere companiei.

Sesizarea cititorului:

”Sunt un cetățean care are nevoie de un aviz de la Distrigaz Sud Rețele. Am fost astăzi la sediul lor din cartier Albert, Ploiești. Aici am intrat într-un birou cu două angajate plictisite deja de muncă, deși era ora 10 dimineața, dar foarte amabile cu reprezentanții persoanelor juridice, care iau până la 10 bonuri de ordine odată.

Am constatat asta când am văzut că persoana din fața mea avea bonul nr 27, iar eu pe cel cu 35. Când am cerut explicații, funcționara m-a pus la punct: Este afișat bonul dvs cumva?.....Dumnealui are mai multe dosare....(sâc!)

Când, într-un final, am ajuns la ghișeu, angajata respectivă îmi transmite după o formulă știută doar de dânsa, la insistențe am aflat că se calculează în funcție de suprafața imobilului, suma pe care trebuie să o plătesc drept taxă pentru obținerea avizului: 188,60 de lei și îmi indică un automat.

Aparatul, inscripționat cu Distrigaz sud rețele avea și un motto: ”plătește aici simplu usor rapid” dar și avertismentul ”nu da rest” A urmat un dialog al surzilor:

- Am de plătit 188,60 lei, deci dacă eu depun 190 de lei, diferența cine o încasează?

- V-am spus că aparatul nu dă rest....

- Păi se poate introduce taxa asta în factura de gaze?

- NU!

- Pot să plătesc cu cardul?

- NU, dar aveți pe nota de plată două conturi unul la BRD si unul la Trezorerie. Nu uitați că termenul de plată este de șapte zile!

- Păi de ce nu aveți un bancomat de la BRD ca să plătesc direct cu cardul aici?

- Nu avem!

- De ce nu aveți un ghișeu dedicat persoanelor fizice?

- Nu avem!

Concluzia: după ce am stat o oră și jumătate la coadă, mi s-a transmis că, afară din sediu, este o cutie unde pot lăsa documentele solicitate, iar înregistrarea dosarului a facut-o angajatul firmei de pază”.