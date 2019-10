Tânărul care a demisionat din IJP Prahova după 20 de zile pleacă în Spania: ”Acolo polițiștii sunt respectați!”

20 de zile. Atât a rezistat un tânăr de 20 de ani în IJP Prahova, după ce a fost repartizat la postul de poliție din Drajna, unde a fost șocat de consițiile insalubre și lipsa dotărilor minimale pentru uniforma de angajat al MAI.

Într-un protest devenit viral pe Facebook, George Boran a povestit coșmarul care l-a determinat să își dea demisia:

”Odată ajuns pe teren m-am trezit într-o secție în care nu aveam căldură, toaletă şi nici apă curentă unde să ne spălăm pe mâini. Adică, dacă mergeam la un caz de înjunghiere și mă pătam cu sânge nu puteam să beneficiez de o igienă normală pe care o găsești în orice țară civilizată. Pe scurt, dacă prin absurd eram eu mai "prost" și peste 2 ore uitam că m-am pătat cu sânge și nu am avut cu ce să mă spăl și îmi rodeam unghiile mai luăm și o hepatită cadou.

Să nu mai spun că în 20 de zile nu ni s-a oferit nicio dotare, nici tomfa, nici catuşe, nici spray iritant-lacrimogen, nici pistol, etc... dar să avem în vedere că am avut apeluri "112" cu scandaluri destul de grave, cu peste 5 persoane nervoase implicate, la care eu am fost nevoit să merg cu mâinile în buzunar și coada între picioare rugându-mă să nu fie recalcitranți făptuitorii că poate îmi iau și bătaie. Deci nimeni nu a fost interesat că nu aveam echipament și dotare corespunzătoare şi pur şi simplu eram "carne de tun" .

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Citește AICI reacția IPJ Prahova în cazul polițistului care a demisionat după doar 20 de zile lucrate în Inspectorat

Proaspăt demisionar din Poliție, George a declarat pentru digi24.ro că se va întoarce în Spania, unde va încerca să devină polițist.

”Planul meu e să mă întorc în Spania, unde am locuit 15 ani, să îmi iau cetățenia și să dau acolo la poliție, sunt mult mai bune condițiile, acolo sunt respectați oamenii și drepturile lor”, a declarat tânărul dezamăgit de condițiile oferite de MAI polițiștilor.