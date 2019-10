Un elev din Breaza a inițiat un curs de prim ajutor pentru colegi. Ce l-a determinat să facă acest gest. FOTO

Recent, la Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" din Breaza a fost organizat un curs de prim ajutor, la inițiativa elevului Mario-Adrian Bordiciuc.

Acesta a făcut demersurile organizării cursului după ce a aflat că 4 din 5 stopuri cardio-respiratorii se produc acasă, iar cu fiecare minut care trece, daca victima nu beneficiaza de primul ajutor, pierde 10% din sansele de supravietuire. In condițiile în care ambulanta ajunge, in medie, in 6-7 minute de la primul apel efectuat catre 112, acordarea primului ajutor devine esențială pentru salvarea victimei.

”Cu aceste informatii in minte am organizat un curs, unde 40 de persoane, majoritatea elevi, au invatat sa acorde primul ajutor. Dupa acest curs, persoanele instruite pot salva vieti. Le multumesc participantilor, profesorilor, voluntarilor, dar in special domnului Dr. Raed Arafat, domnului Instructor si fost Paramedic S.M.U.R.D. Caldararu Cristian Iulian, Fundatiei pentru S.M.U.R.D., Liceul Teoretic Aurel Vlaicu - Breaza si Primariei Breaza" a transmis elevul implicat în această activitate, prin intermediul observatorulph.ro.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

FOTO