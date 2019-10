Ofertă mai mare decât cererea la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Printre pretențiile tinerilor: salariu peste 3500 lei sau o viză în plus ca să le „meargă“ șomajul FOTO

Peste o mie de job-uri au fost disponibile în cadrul Bursei Locurilor de Muncă organizată în Ploiești și Câmpina. Deși a fost destinată absolvenților de liceu, evenimentul a fost deschis tuturor doritorilor în a-și găsi un serviciu. Însă și de această dată, oferta a fost mai generoasă decât cererea.

Bursa s-a desfășurat atât la Ploiești, cât și la Câmpina, fiind prezenți în cele două municipii aproape 70 de angajatori cu peste o mie de posturi disponibile. Ținând cont că auzim des persoane care se plâng că n-au un loc de muncă, altele că nu le ajung banii sau nu le sunt confortabile condițiile de lucru, ne așteptam ca sala unde s-a organizat Bursa să fie neîncăpătoare.

Însă, la prima vedere, aveai impresia că te afli la o expoziție, în care angajatorii aveau drept exponate anunțurile cu locurile de muncă. Unele atrăgeau pentru moment atenția celor câțiva curioși, altele însă îi țineau departe. Suprinzător, deși evenimentul le-a fost dedicat tinerilor care au finalizat studiile recent, aceștia abia s-au făcut văzuți.

„Noi le-am lăsat lansat invitații tuturor absolvenților înscriși la AJOFM. Le-am spus din start că la Bursă nu punem niciun fel de ștampilă, de viză (n.r. necesară pentru ajutorul de șomaj), nu ne furăm căciula singuri. Dacă își căută un loc de muncă, să vină și discute cu angajatorul. Domeniile de activitate în care-și pot găsi un job sunt diverse: tehnic, comerț, turism, asigurări, construcții, economiști etc”, ne-a declarat Cristina Stochici, directorul AJOFM Prahova.

Există însă și situații când tinerii sunt aduși la această bursă de către părinți. Cât despre discuțiile purtate cu angajatorii, principalul lucru care-i interesează, indiferent că au habar sau nu de ce ar urma să facă, este salariu.(VEZI VIDEO – Cristina Stoichici)

Un domeniu unde veniturile au crescut este cel al construcțiilor. Ne-am oprit și noi la unul dintre angajatorii de profil. Dezamăgire totală! Puțini curioși, iar dornici cu adevărat să se angajeze ca muncitor calificat sau necalificat, niciunul… Cel puțin, până la momentul discuției noastre. Singurul interes manifestat de cei care s-au oprit la stand a fost obținerea vizei c-au încercat să se angajeze, dar au fost refuzați.

„Nu le-am dat, ci i-am direcționat către angajatorii din domeniul în care ne-au spus că și-ar dori să lucreze sau unde aveau experiență“, ne-a declarat reprezentantul firmei de construcții.

Am găsit totuși și un stand care făcea notă discordantă de la atmosfera liniștită, cel al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, unde câțiva tineri s-au oprit pentru a se informa despre organizarea viitoarelor examene de admitere. Stabilitatea locului, salariul motivant, precum și natura meseriei prin care dau o mână de ajutor în diverse circumstanțe, sunt principalele puncte de atracție pentru cei care visează să îmbrace uniforma ISU, după cum ne-a declarat Viorela Sava Nicolescu, purtătorul de cuvânt al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu“ de la Boldești-Scăeni. Dar până aici, cei dornici au de trecut un examen dificil în care le vor fi testate atât cunoștințele, cât și abilitățile fizice.



Experiență nu, pretenții da!

Unul dintre tinerii pe care i-am întâlnit la Bursă este Laurențiu. A terminat anul acesta facultatea, iar ca experiență ne-a putut vorbi despre internship și câteva proiecte personale în domeniul IT. După terminarea facultății, a optat să înceapă cu o vacanță de câteva luni. Dar mai de nevoie, mai la îndrumarea părinților, a venit la Bursă în speranța că va găsi ceva în IT, unde salariul să înceapă de la 3500 lei, plus bonusurile oferite de firmele din domeniu. Ne-a mărturisit că este important și mediul în care urmează să lucreze…

La un moment dat, în sală, și-au făcut apariția mai mulți polițiști. După ce am intrat în vorbă cu Constantin am aflat și scopul forfotei și a prezenței agenților. În vârstă de 38 de ani, cu o lună înainte de eliberarea din închisoare, bărbatul, originar din Republica Moldova, venise împreună cu alți 11 colegi de detenție să-și caute un loc de muncă. Nu a intrat în prea multe detalii pentru ce fusese închis, rezumându-se că a făcut totul dintr-o răzbunare pe un patron la care muncise și care nu-l plătise, iar pentru fapta sa a plătit cu un an de închisoare. Acum, ne-a mărturisit că vrea să redevină un om liber, că de muncă nu fuge și că speră să fie încadrat de angajatori în ciuda cazierului.

Un demers pe care și reprezentanții Penitenciarului Ploiești și-l doresc încununat de succes, ținând cont că rata de recidivă în primul an după eliberare este foarte mare. Și asta din cauză că mulți nu-și găsesc un loc de muncă, nu reușesc să se descurce financiar și nici să se reintegreze social.

Din experiența anilor trecuți, în urma acestor Burse, cam 10% din totalul posturilor sunt ocupate.

