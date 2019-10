Reacția Gărzii de Mediu Prahova la poluarea din Bariera București. FOTO-Document

După ce un ploieștean a sesizat Garda de Mediu Prahova cu privire la mirosul insuportabil din cartierul Bariera București, indicând și un potențial poluator, comisarii nu au găsit vreo neregulă.

Sesizarea cititorului transmisă Gărzii de Mediu Prahova:

In ultimele 2 saptamani s-a intensificat activitatea celor de la Statia de epurare Corlatesti (fosta statie de epurare Astra), din spatele Protan (cartier Nuci).In zilele de 5,6 si 7 octombrie, au atins apogeul, mai exact, in intervalele 20:00- 21:00 si 23:00-00:00, nu se putea respira afara si nici in casa, daca cumva a fost vreo fereastra sau usa deschisa cateva minute. Mirosul intrat in casa, a fost cu greu eliminat de purificatoarele de aer de care dispun, miros care genera tuse si o senzatie de apasare in piept. Am copil de 8 ani, pe care vreau sa il cresc sanatos, in conditii normale (nu cer aer de munte, dar nici nu vreau aer otravit). (Citește continuarea AICI)

La solicitarea observatorulph.ro, Garda de Mediu Prahova a transmis următorul punct de vedere potrivit căruia nu a fost identificat poluatorul: