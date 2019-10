A început construcția de vile și hoteluri pe platoul Bucegi, în Parcul Natural. VIDEO

Lucian Mândruță a postat pe Facebook imagini cu șantierul de pe platoul Bucegi, deschis pe marginea drumului care duce din Sinaia la Piatra Arsă.

Deși zona este o arie naturală protejată, Primăria Moroieni, din Dâmbovița, a autorizat construcția unor vile și hoteluri pe platoul Bucegi.

Postarea lui Lucian Mândruță pe Facebook:

”Pe platoul Bucegi continua lucrarile la constructiile aprobate de primaria Moroieni. In parcul national s-au aprobat case si hoteluri. Suprafata e cam cat cinci terenuri de fotbal, din ce vad eu aici.Degeaba a fost mitingul de saptamana trecuta. Guvernul nu a facut nimic. Acum nici in ei nu aveam vreo baza...Totusi, in Parcul Natural continua distrugerea pasunii si amenajarea accesului de santier”.

VIDEO